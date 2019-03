Klimaat wordt belangrijker voor Belgen, terrorisme minder

In het halfjaarlijks rapport van de Europese Commissie over België, de Eurobarometer, wordt duidelijk dat de Belg meer wakker ligt van het klimaat, en minder van terrorisme. Migratie blijft nog steeds het belangrijkste thema, evenals de economie.

De Commissie peilt elke zes maanden naar de hoofdbekommernissen van de Europeanen, de resultaten die vandaag werden bekendgemaakt voor België zijn gebaseerd op data van eind 2018. Wat opvalt is dat mensen minder bezig zijn met terrorisme. Klimaat is de sterkste stijger, 25 procent van de Belgen vindt klimaat één van de grootste uitdagingen voor onze samenleving. In het voorjaar van 2017 was dat nog maar 9 procent. Klimaat komt daarmee op de tweede plaatst, na migratie, van belangrijke thema’s.

In 2017 vond 26 procent van de Belgen terrorisme de belangrijkste uitdaging, eind 2018 was dit nog 9 procent. Ook de pensioenen en de economische situatie blijven belangrijke thema’s voor de Belgen.

De Belg blijft ook relatief veel vertrouwen hebben in de werking van de democratie. Het vertrouwen van de Belgische burger in zijn politieke instellingen is toegenomen, maar blijft relatief laag.

Europa

De Belgen staan niet alleen met hun bezorgdheid omtrent migratie, 40 procent van de Europese bevraagden geeft aan dat immigratie de belangrijkste uitdaging is. In Europa blijft terrorisme wel de tweede belangrijkste uitdaging. Klimaat stijgt 5 procentpunten op de agenda, 16 procent vindt dat één van de belangrijkste uitdagingen voor Europa.