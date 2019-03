Coach Solskjaer gelooft in stunt woensdag in Champions League tegen PSG: “Anders ken je Manchester United niet”

Manchester United probeert zich woensdag op bezoek bij Paris Saint-Germain te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. PSG won de heenwedstrijd over het Kanaal wel met 0-2 waardoor United in de Franse hoofdstad met de rug tegen de muur staat. “Iedereen verwacht dat we er zonder pardon zullen uitgaan”, verklaarde ManU-coach Ole Gunnar Solskjær dinsdag. “Maar dan ken je United niet.”

Foto: Photo News

“De heenwedstrijd heeft onze trots pijn gedaan dus mijn spelers zullen nu alles geven”, vertelde de Noor. “Wanneer niemand in je gelooft, vind je altijd diep in jezelf het karakter om je te tonen. Met geschiedenis schrijven zijn we niet zozeer bezig - we willen gewoon doorstoten. Mijn spelers zijn het niet gewoon te verliezen en we weten dat we PSG aankunnen.”

United mist in Parijs tal van geblesseerden, maar kan rekenen op Romelu Lukaku. De Rode Duivel verkeert in bloedvorm met vier doelpunten in de laatste twee duels. Wil de Engelse grootmacht alsnog de laatste acht bereiken, zal het enkele keren raak moeten treffen.

“Dat wordt een moeilijke taak maar we kunnen het”, houdt Solskjær de moed erin. “We moeten het eerste doelpunt maken en vervolgens in de wedstrijd blijven. Dan kan alles gebeuren. We moeten er morgen staan met een goed plan.”

Sergio Conceiçao wil efficiënt Porto zien

De trainer van FC Porto, Sergio Conceiçao, vindt dat zijn team woensdag “meer offensieve kwaliteit” moet tonen in de terugwedstrijd tegen AS Roma. Het heenduel in Rome eindigde op 2-1. “We slagen er elke match wel in mogelijkheden te creëren, maar als we willen doorstoten zullen we meer offensieve kwaliteit en efficiëntie moeten tonen”, verklaarde de ex-speler van Standard.

Om dat doel te kunnen bereiken, zal de Portugese club deze keer wel kunnen rekenen op de aanvaller Moussa Marega, al goed voor 5 goals in de Champions League dit seizoen. Toch ziet de coach dit niet als een vertrouwensboost voor de ploeg. “Enkel door hard te werken en te denken aan het collectief hebben we een kans op kwalificatie.”

Na de 0-5 blamage thuis tegen Liverpool vorig seizoen, is de motivatie extra aanwezig bij de Portugese club. Om haar droom op kwalificatie voor de kwartfinales waar te maken, kan het alvast rekenen op een uitverkocht stadion.