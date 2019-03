De spanning stijgt bij de fans van Game of Thrones, het achtste en laatste seizoen komt uit op 14 april, ook in België. Elke nieuwe aflevering zal bekeken kunnen worden via Telenet Play en Telenet Play More. In de laatste trailer wordt heel wat nieuwe informatie vrijgegeven.

Wie zijn geheugen nog eens wil opfrissen voor het nieuwe seizoen van start gaat kan seizoen één tot en met zeven herbekijken via Telenet Play en Telenet Play More, en in de nacht van 14 op 15 april gaat ook seizoen acht in première via deze kanalen. Elke week wordt een nieuwe aflevering getoond, dat vanaf 3 uur ’s nachts beschikbaar zal zijn via Telenet.

In de vorige trailers werd al een tipje van de sluier gelicht, we weten bijvoorbeeld al dat Sansa Stark Daenerys Targaryen verwelkomt in Winterfell.

In een nieuwe trailer wordt duidelijk dat Jon Snow Daenerys Targaryen zich voorbereiden op de komst van de White Walkers. Jamie Lannister wil meevechten, maar het is onduidelijk was zijn zus zal doen. Arya bereidt zich voor op de dood.

Het laatste seizoen van Game of Thrones zal slechts zes afleveringen tellen, in plaats van de gebruikelijke tien. Elke aflevering zal wel ongeveer even lang zijn als een film. De verwachtingen zijn hooggespannen, zeker nadat een nota lekte van de eerste regieassistent aan de crew. Daarin bedankte hij de acteurs, die 55 opeenvolgende nachten gewerkt hebben aan één aflevering.

Game of Thrones is enorm populair en was in 2018 genomineerd voor 22 Emmy Awards, en won er uiteindelijk negen.