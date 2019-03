Drie Belgen veroordeeld voor beschadigen van archeologische site in Chili

Drie Belgen zijn in Chili veroordeeld tot een boete van 6.000 dollar (iets meer dan 5.000 euro), voor het beschadigen van de beschermde archeologische site van de Reus van Tarapaca. Dat bericht Le Soir dinsdag op basis van Chileense media.

Onder de drie is één Belg en twee Chileense Belgen, die wel alle drie in België wonen. Ze werden ook veroordeeld tot drie jaar cel, maar geen van hen moet de gevangenis in. De Chileense Belgen, Wanda Larrocha López en Esteban Vilugron Silva, moeten voorlopig in het land blijven en zich eens per maand melden bij de autoriteiten. Er wordt later nog bekeken of ze ook vanuit België aan die voorwaarde kunnen voldoen. De Belg, Nikolaou Panagiota, wordt het land uitgezet en mag tien jaar Chili niet meer binnen.

Volgens de aanklager in de zaak heeft het drietal de zwaarste straf gekregen voor dit soort van misdrijf. ‘Het is een positief signaal: iedereen, van Chilleense of een andere nationaliteit, zal twee keer nadenken vooraleer ze in een auto stappen en deze site beschadigen’, aldus de Chileense minister Felipe Ward.

De drie waren op 6 januari naar de Reus van Tarapaca gegaan en hadden met hun auto tegen het monument gereden, een enorme antropomorfisch geoglief in de Atacamawoestijn op ongeveer 15 km van de stad Huara. De auto zou onherstelbare schade toegebracht hebben.