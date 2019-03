Het sprookje blijft maar duren: Fransman Sénéchal wint nu ook GP Le Samyn voor Deceuninck - Quick Step

De Fransman Florian Sénéchal heeft de GP Le Samyn gewonnen. Na een meer dan aangenaam kijkstuk staken een handvol renners de hand uit naar de zege. Lars Boom leek de sterkste man in de finale maar hij werd in de laatste meters nog overvleugeld door de Fransman van Deceuninck - Quick Step. Na Stybar (Omloop) en Jungels (Kuurne) won Deceuninck - Quick Step met Sénéchal nu ook de derde Belgische wedstrijd van het jonge seizoen. Aimé De Gendt en Niki Terpstra vervolledigden het podium.

Ook aan de andere kant van de taalgrens is het wielerseizoen begonnen. De GP Le Samyn is al jaren de openingswedstrijd van het Waalse voorjaar. Vroeger met aankomst in Fayt-le-Franc, sinds enkele jaren ligt de finishlijn in ‘festivaldorp’ Dour. Het recept is klassiek: een snelle aanloop waar het (continentale) kaf van het koren wordt gescheiden waarna de betere renners op het lokale circuit onderling mogen uitmaken voor wie de bloemen zijn. Ook dit jaar was het niet anders.

Het was Remi Cavagna die voor Deceuninck - Quick Step de debatten opende. Hij kreeg neoprof Stan Dewulf (Lotto-Soudal) en Loic Vliegen (Wanty - Groupe Gobert) mee. Dat kon uittredend winnaar Niki Terpstra niet laten gebeuren. Hij mobiliseerde de troepen van Direct Energie, trok tussendoor nog een waaiertje en stelde genoegzaam vast dat met nog zestig kilometer te rijden nauwelijks twintig renners nog mee waren, waaronder vier renners van Deceuninck - Quick Step. Te vroeg en te ver, vond iedereen. Er sloten nog een dertigtal renners aan, zij mochten onderling uitmaken voor wie de bloemen waren.

De Gendt valt aan

Althans, dat dachten wij. De kopgroep hield toch weer de benen stil waardoor nog een peloton kon terugkeren. De volgende aanvaller was Aimé De Gendt (Wanty - Groupe Gobert). Hij kreeg Pieter Serry (Deceuninck - Quick Step) in het spoor. Het duo deed aardig zijn best maar kreeg nooit meer dan een handvol seconden bij elkaar gefietst. Het peloton hield de vluchters binnen schot, het zou dus wachten worden tot de laatste ronde op de definitieve beslissing.

De Gendt in de aanval in #GPSamyn en ik ben het niet. @ADeGendt — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 5, 2019

Achter het leidende duo werd meermaals gereageerd: Venturini (AG2R), goeie ouwe Stijn Devolder, de Nederlander Elmar Reinders. De Gendt-Serry gingen de laatste ronde in met een handvol seconden voorsprong op die Reinders, iets verder volgde een viertal met onder anderen Tim Declercq en Stijn Vandenbergh. Enkele kilometers later was de hergroepering vooraan een feit en kregen we zeven leiders en één achtervolger, Baptiste Planckaert.

Terpstra mobiliseert

Het peloton of wat daar van overbleef was echter nooit veraf. Niki Terpstra mobiliseerde een laatste keer zijn manschappen met als enige doel de kloof zo klein mogelijk te maken. Met nog enkele kasseistroken in het verschiet had Terpstra nog enkele mogelijkheden om de sprong voorwaarts te maken. Het trio Terpstra - Boom - Sénéchal slaagde in dat opzet. Tien leiders dus met drie renners van Deceuninck - Quick Step maar ook drie van Roompot - Charles. Vanuit de achtergrond probeerden nog drie renners - Venturini, Sprengers en Van Asbroeck - de sprong te wagen maar het werd al snel duidelijk dat de winnaar vooraan zat.

Op de laatste kasseistrook geraakten de drie sterksten voorop: Boom, Terpstra en Sénéchal. Drie favorieten die iets te veel naar elkaar keken zodat uit de achtergrond ook nog De Gendt en Declercq konden terugkeren. Boom probeerde nog een keer, Senechal dichtte de kloof en Declercq profiteerde optimaal door achter de rug van iedereen weg te springen. De aanval van Declercq kwam te vroeg, Boom zette de sprint van ver in maar werd in de laatste meters nog geremonteerd door Florian Sénéchal.

2/3/19, Omloop Het Niewsblad: Zdenek Stybar

3/3/19, Kuurne-Bruxelles-Kuurne: Bob Jungels

5/3/19, GP Samyn: Florian Sénéchal



La Quick-Step vince tutte e tre le prime classiche dell'anno in Belgio #GPSamyn #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/b3Pqb8gnuA — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 5 maart 2019

Het is de eerste profzege voor de Fransman van Deceuninck - Quick Step, het sprookje blijft maar duren voor het team van Patrick Lefevere. Het is nu al de veertiende (!) zege van het prille seizoen en na de dubbel triomf met Stybar en Jungels in het Vlaamse openingsweekend drie op drie op Belgische bodem...

Foto: Photo News

De GP Samyn, die in 1968 voor het eerst werd georganiseerd, huldigt elk jaar wielrenner José Samyn, die de eerste editie van de koers won. Samyn overleed op 28 augustus 1969 op 23-jarige leeftijd in een na-Tourcriterium in Zingem.

Uitslag:

1. Florian Sénéchal

2. Aimé De Gendt

3. Niki Terpstra

4. Lars Boom

5. Pieter Serry

6. Stijn Vandenbergh

7. Tim Declercq

8. Elmar Reinders

9. Jesper Asselman

10. Rémy Nerz