Stewardessen Virgin niet langer verplicht make-up te dragen

Luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic laat zijn stewardessen voortaan vrij kiezen of ze make-up willen dragen. Ook de regels rond het uniform worden soepeler.

‘De nieuwe richtlijnen bieden niet alleen meer comfort, ons team krijgt zo ook meer opties om zichzelf uit te drukken op het werk’, aldus Virgin in een mededeling. ‘Vrouwelijke leden van het cabinepersoneel hoeven niet langer make-up te dragen, als ze daar zelf voor kiezen.’

De soepelere richtlijnen van de luchtvaartmaatschappij komen er na feedback van haar werknemers, klinkt het nog. Het was overigens nooit verboden om een broek te dragen, maar het rode uniform van de stewardessen werd voorheen altijd standaard aangeboden met rok. Wie een broek wou, moest dat specifiek aanvragen.

Lippenstift

Andere luchtvaartmaatschappijen zoals Emirates en British Airways eisen nog steeds dat hun vrouwelijk cabinepersoneel make-up draagt wanneer ze aan het werk zijn. Brussels Airlines verlangt van zijn werkneemsters enkel dat ze lippenstift dragen.

‘Iedereen kiest zelf welke en hoeveel make-up ze dragen, het enige dat verplicht is, is dat ze hun lippen kleuren. De kleur zelf maakt niet uit, maar een lippenstift geeft de indruk van een afgewerkte look’, vertelt woordvoerster Kim Daenen.

‘We verwachten in de eerste plaats dat onze werknemers verzorgd voor de dag komen, maar dat kan ook met een natuurlijke look. We willen vooral dat iedereen zich goed voelt in zijn vel. Individualiteit staat voorop, vandaar dat we ook geen bepaalde kleur lippenstift voorschrijven, dat mogen ze vrij kiezen.’

Overigens zijn niet alleen de vrouwelijke werkneemsters onderworpen aan bepaalde richtlijnen. ‘Van mannen verwachten we bijvoorbeeld dat hun baard en bakkebaarden voldoende getrimd zijn en dat ze haar langer dan de schouders samenbinden in een staart’, aldus Daenen.