Arnout Houbens bezoekt het golfterrein van Donald Trump

Voor de zomer aanbreekt kan u nog snel tien minuten doorbrengen met Wim Helsen in ‘Winteruur’. De Ideale Wereld steekt de draak met Temptation Island, en Arnout Houben gaat golfen bij Trump.

1 ROND DE NOORDZEE

Eén 20.40-21.25 uur

Arnout Houbens reis langs de Noordzeekust brengt hem vandaag in Schotland, alwaar hij in Aberdeen het golfterrein van Donald Trump aandoet, waartegen nogal wat lokaal protest weerklinkt. Benieuwd wat de handicap van Houben is.

2 DE IDEALE WERELD

Canvas 22.25-23.15 uur

We moeten de zender Vijf dankbaar zijn: zolang ze daar nieuwe seizoenen van Temptation Island blijven maken, kunnen wij ons een breuk blijven lachen met de rubriek ‘Debation Island’ in De ideale wereld. Steek het kampvuur al maar aan.

3 WINTERUUR

Canvas 23.15-23.25 uur

Snel, voor de zomertijd weer aanbreekt, u nog even attent maken op de tien minuten die u elke avond met Wim Helsen kunt doorbrengen. Vanavond moet u wel een politicus in zijn gezelschap dulden. Het zal zijn omdat Ben Weyts een dierenvriend is.

4 TERZAKE

Canvast 20.00 - 20.30 uur

De brief van de Franse president Macron blijft de gemoederen beroeren, in de studio van Terzake gaan Kathleen Van Brempt (SP.A) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) in debat. Daarna volgt een reportage over de wenselijkheid van de vliegbelasting. Terzake sprak ook met Claudia Salerno Caldera, de ambassadeur van Venezuela in België.