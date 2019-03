Liberalen willen coördinator in strijd tegen antisemitisme

De Senaat roert zich. Om de strijd tegen antisemitisme beter te kunnen voeren, vragen senatoren van Open VLD en MR dat er een nationaal coördinator komt om antisemitisme te bestrijden.

Het voorstel van de liberale partijen Open VLD en MR komt voor uit een resolutie die de Senaat eind vorig jaar unaniem stemde. Volgens het gelijkekansencentrum Unia stijgt het aantal antisemitische voorvallen sterk. Vorig jaar ging het bijna om een verdubbeling van 56 naar 101 feiten. Er waren ook 31 gevallen van negationisme, het ontkennen van de Holocaust. Het aantal digitale haatberichten tegenover joden zou verviervoudigd zijn. Ook elders in Europa zijn meldingen van antisemitische incidenten.

Senatoren Jacques Brotchi (MR), sinds het vertrek van Christine Defraigne (MR) senaatsvoorzitter, en Open VLD’er Lionel Bajart vrezen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. Daarom willen ze niet alleen dat er snel een coördinator komt voor alle initiatieven om antisemitisme tegen te gaan.

Een betere definitie is een eerste belangrijke stap, menen ze. Voort willen de senatoren dat de politie de mogelijkheid krijgt om specifieke pv’s op te stellen voor antisemitisme en dat het onderwerp meer aandacht krijgt in het onderwijs en bij het beleid rond integratie. Als politie en parket hiervoor een aparte categorie van processen-verbaal kunnen komen, moet het mogelijk zijn om de cijfers betere op te volgen en gericht actie te ondernemen, menen Brotchi en Bajart.

Het onderwerp staat opnieuw hoog op de agenda na de carnavalsstoet in Aalst. Een van de deelnemende groepen had daar een praalwagen gemaakt met karikaturen van joden. Het Forum der Joodse Organisaties en het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België dienden klacht in. Zelfs de Europese Commissie noemde de praalwagen tijdens een persbriefing ‘ondenkbaar in de Europese straten, zeventig jaar na de Holocaust’.