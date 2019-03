Nu de modeweken worden afgerond in Parijs kunnen ook de honderden modellen beginnen uitkijken naar slapen in hun eigen bed. Met shows voor onder meer Dior, Maison Margiela, Valentino, Comme des Garçons en Isabel Marant hebben ook enkele Belgische meisjes zich meermaals van hun mooiste kant getoond in Parijs. Wij blikken nog even terug op hun looks op de catwalk.