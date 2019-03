Bezos is (nog even) 131 miljard waard

Jeff Bezos, de topman van Amazon, is ook dit jaar de rijkste man van de wereld. Volgens het magazine Forbes is hij 131 miljard dollar waard.

Voor het tweede opeenvolgende jaar is Bezos de nummer één onder de miljardairs, zo berekende Forbes. Zijn fortuin is in de afgelopen twaalf maanden nog met 19 miljard dollar aangegroeid. Maar het is de vraag hoelang Bezos zijn status van rijkste man van de wereld nog kan volhouden. Begin dit jaar kondigde hij de scheiding aan van zijn echtgenote MacKenzie Bezos en het is afwachten welk deel van zijn vermogen naar de ex-echtgenote zal vloeien.

Geen verrassingen in de top van de Forbes-lijst. Op de tweede plaats staat nog altijd Microsoft-oprichter Bill Gates, goed voor 96,5 miljard dollar, en op de derde plaats volgt superinvesteerder Warren Buffett (82,5 miljard dollar).

Drie Belgische miljardairs

Wel nieuwe namen bij de Belgische miljardairs. Geen Albert Frère meer. De Waalse ondernemer overleed in december vorig jaar.

De eerste Belg op de Forbes-lijst is nu Eric Wittouck, met een geschat vermogen van 7,6 miljard dollar. Dat is goed voor de 191ste plaats. De familie Wittouck maakte eerst fortuin met Tiense Suiker. Nadien kon Eric Wittouck zijn rijkdom opkrikken dankzij Invus, een private equity-bedrijf uit New York dat investeerde in onder meer Weight Watchers en Blue Buffalo Pet Products.

De op een na rijkste Belg is Patokh Chodiev (2,1 miljard dollar), bekend van ‘Kazakhgate’.

De derde Belg is ondernemer Luc Tack, die als topmanager en hoofdeigenaar van de weefgetouwenproducent Picanol en van het chemiebedrijf Tessenderlo Group een vermogen heeft opgebouwd van 1,4 miljard.

Slechts 243 vrouwen

Forbes telt nu 2.153 miljardairs, dat zijn er 55 minder dan vorig jaar. Bijna de helft van de miljardairs (994) is nu armer dan vorig jaar en 247 superrijken verdwenen zelfs helemaal uit de lijst. Vooral in Azië, en China in het bijzonder, ging veel kapitaal verloren.

Ook opvallend: de Forbes-lijst telt slechts 243 vrouwen. Nochtans is de jongste miljardair een vrouw: de 21-jarige Kylie Jenner, van wie het vermogen op 3 miljard dollar wordt geschat.