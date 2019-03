Amper een dag na mediaberichten over een nakende oplossing voor het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China lanceert president Trump een nieuwe aanval, ditmaal op India.

Trump dreigt ermee een aantal vrijhandelsafspraken met India stop te zetten. Sinds de jaren zeventig geniet India van een speciale status als ‘land in ontwikkeling’ bij de export van zo’n 3.700 producten naar de Verenigde Staten. Concreet betekent het dat India op die exportproducten geen heffing moet betalen.

‘Oneerlijk’, meent Trump, omdat India zelf wel (hoge) handelstarieven oplegt aan Amerikaanse bedrijven en omdat de VS een handelstekort hebben met India ter waarde van 27 miljard dollar; lees: de VS importeren jaarlijks voor 27 miljard dollar meer goederen en diensten uit India dan ze zelf naar dat land exporteren.

De VS voeren meer goederen in vanuit India dan andersom. Foto: epa-efe

Het Witte Huis liet het Amerikaanse Congres maandag in een brief weten dat president Trump de handelsvoordelen voor India wil beëindigen. Na die verklaring heeft de administratie in Washington zestig dagen de tijd om de maatregel effectief toe te passen. Eenzelfde actie is overigens op komst tegen Turkije, waarmee Trump eerder al overhoop lag.

New Delhi blijft kalm

De betwisting gaat over een exportwaarde aan goederen van zo’n 5,6 miljard dollar. Maar volgens het Indiase ministerie van Handel zal de schade van de Amerikaanse beslissing ‘beperkt blijven’. De vrijstelling aan handelsheffingen zou ‘slechts’ 190 miljoen dollar bedragen.

Bovendien is volgens de Indiase minister van Handel, Anup Wadhawan, het handelsonevenwicht met de VS vorig jaar al 4 miljard dollar kleiner geworden.

Niet alleen de overheid in de Indiase hoofdstad New Delhi reageert kalm. Ook op de beurs was er geen paniek. De lokale BSE Sensex-beursindex ging vandaag met 1 procent omhoog.

Streng voor Amazon

Helemaal nieuw is de spanning tussen beide landen niet. Recent hebben de VS al geprobeerd om India ertoe te bewegen minder olie te kopen in Iran en Venezuela. India is dan weer niet tevreden met de dreigende Amerikaanse heffingen op staal en aluminium.

Wrevel is er ook over de Indiase consumentenwetgeving, die vrije online verkoop van buitenlandse producten bemoeilijkt. Dat hindert vooral de Amerikaanse e-commercegigant Amazon.

Diamant uit Antwerpen

De Indiase economie is met een bruto binnenlands product van 2.600 miljard dollar goed voor de zevende plaats op de wereldranglijst. Dat is beter dan ‘oude’ industrielanden als Italië of Canada. De economische groei schommelt er al jaren tussen 6 en 8 procent – een ritme waar de meeste Europese landen alleen van kunnen dromen

Ook vanuit Vlaanderen wordt er driftig handel bedreven met India. Volgens de overheidsdienst Flanders Investment and Trade (FIT) vertrekt er jaarlijks voor 7,8 miljard euro aan Vlaamse goederen naar India (en voeren wij voor 4,7 miljard in vanuit India).

Het overgrote deel van die handelsstroom slaat op edelstenen en diamanten, met Antwerpen als draaischijf. Voorts exporteert Vlaanderen vooral industriële machines naar India, plus farmaceutische en chemische producten.

Omgekeerd kopen we veel staal en ijzer uit India. Twee opvallende producten op de FIT-lijst zijn Indiase schoenen en vis.