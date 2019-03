Opgelet, artiest met zonden: de ‘context’ van Michael Jackson en R. Kelly

De documentaire over Michael Jackson, die gisteren in de Verenigde Staten uitgezonden werd, en vrijdag bij Canvas geprogrammeerd staat, is de tweede die op korte tijd de muziekwereld beroert. Twee maanden ...

De documentaire over Michael Jackson, die gisteren in de Verenigde Staten uitgezonden werd, en vrijdag bij Canvas geprogrammeerd staat, is de tweede die op korte tijd de muziekwereld beroert. Twee maanden geleden kwam ‘Surviving R. Kelly’ uit. Daarin getuigen vrouwen over het misbruik van de r&b-zanger, toen ze zelf nog kind waren: niet meer dan 14 of 15 jaar oud. De feiten waarover twee jongens in de documentaire ‘Leaving Neverland’ getuigen, klinken even zwaar voor de ‘king of pop’.

De VRT liet gisteren na de commotie over Michael Jackson weten dat het ‘omzichtig’ zal omspringen met de muziek van Jackson op de openbare radiostations. ‘Omkadering’ heet dat, of: context scheppen. ‘Het zou vreemd zijn om een liedje van Jackson nu doodleuk zonder uitleg aan te kondigen.’ De VRT gaat daarmee in op de vraag die bij velen rijst wanneer blijkt dat een held/artiest een pervers persoonlijk leven geleid heeft: mag ik nog fan zijn van..?

Dat geldt lang niet alleen voor Jackson. Zo vielen al velen voor hem van hun voetstuk. De laatste is dus R. Kelly. Maar ook Chris Brown (verdacht van verkrachting, veroordeeld voor partnergeweld, red.) en Ryan Adams (beschuldigd van psychisch en seksueel misbruik, ook bij minderjarigen, red.) zitten bijvoorbeeld nog vers in het geheugen. Hoe gaat de VRT daarmee om?

‘We houden er eerst en vooral rekening mee als er over een artiest controverse ontstaat’, vertelt Hans Van Goethem, woordvoerder van VRT. ‘Ook de muziek van R. Kelly kunnen we momenteel niet meer vrijblijvend op het programma zetten. We hebben hiervoor een richtlijn ‘muziek en ethiek’. We houden telkens, geval per geval, rekening met de controverse, gevoeligheden en het publiek van een zender. Bij MNM zijn dat jongeren, bij Radio 2 luistert de hele familie mee. Als Studio Brussel of Radio 1 Ryan Adams vandaag programmeert, dan zal een presentator daar context bij geven.’

‘Spacey niet censureren’

Het is niet zo dat VRT bij elke nieuwe beschuldiging een memo rondstuurt. ‘In het wekelijke muziekoverleg zullen er zeker gevoelige zaken besproken worden’, legt Van Goethem uit. ‘Dan is er dagelijks ook een redactievergadering waarin zulke dingen aan bod kunnen komen. De muziekcoördinator houdt dat allemaal in de gaten, samen met de muzieksamensteller. Redacteurs hebben zelf ook wel de reflex om context te geven. Zo heeft MNM zelf beslist om het liedje ‘Hou je bek en bef me’ van Merol laat op de dag, in het programma Generation M, te programmeren, en erover te praten met luisteraars.’

Maar hoelang hoort die ‘context’ dan bij een artiest? Gaat VRT voor altijd een ‘pedofilie-disclaimer’ toevoegen aan de nummers van Michael Jackson? ‘Als de controverse afzwakt, ga je er natuurlijk wat minder dicht opzitten’, zegt Van Goethem.

Zo gaat het ook met films waarin controversiële acteurs meespelen. Kevin Spacey schitterde in tal van topfilms, maar Netflix schreef hem uit de serie House of Cards na meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik bij minderjarigen. ‘We gaan niet censureren en films met Spacey uit ons portfolio of archief schrappen’, legt Van Goethem uit. ‘Maar programmeurs zullen zeker overwegen om een film met Spacey beter niet nu uit te zenden, en wat af te wachten.’ Tot de controverse wat gaat liggen dus.

Want censureren wil de VRT nooit doen. Om de muziekgeschiedenis niet te herschrijven. Maar ook om een andere reden. ‘Je moet het onderscheid maken tussen de artiest als privépersoon en het artistieke werk dat hij of zij heeft gemaakt’, zegt Van Goethem. Ook filosoof Johan Braeckman (Universiteit Gent) maakte dat onderscheid in deze krant.

‘Als gaandeweg de naam van de artiest meer geassocieerd wordt met de kunst dan met de misdaad dan moet het na verloop van tijd wel weer kunnen dat je, in dit geval, de muziek gewoon brengt’, besluit Van Goethem. ‘Maar in het geval van Jackson houden we nu eerst de controverse in de gaten.’