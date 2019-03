Voor de tweede keer in de geschiedenis is iemand die besmet was met het aidsvirus, van die besmetting afgeraakt. Met een behandeling die nooit op grote schaal zal kunnen worden toegepast.

De artsen houden nog een slag om de arm, en spreken van ‘remissie’ in plaats van ‘genezing’, maar al anderhalf jaar kunnen ze geen virus meer vinden bij hun patiënt – die ze op zijn verzoek alleen aanduiden als ‘de Londense patiënt’. Tien jaar geleden was er al een ‘Berlijnse patiënt’.

Beenmergtransplantatie

De man was sinds 2003 besmet met het aidsvirus, hiv, waartegen hij virusremmers kreeg. Hij was stervende aan een gevorderde bloedkanker (Hodgkin lymfoom) en kreeg een beenmergtransplantatie als laatste redmiddel. Bloed wordt aangemaakt in uw beenmerg, en transplantatie met gezond beenmerg van een donor kan u van bloedkanker genezen. In dit geval kreeg hij beenmerg van een van de zeldzame mensen die van nature niet door het aidsvirus besmet kunnen raken. Die mensen hebben twee exemplaren van een afwijkend gen (de zogenaamde ?32-mutatie) voor de ‘CCR5-receptor’ die op hun bloedcellen dient als aanlegplaats voor het aidsvirus.

Beenmergtransplantatie is een zware ingreep – je zou het ‘flirten met de dood’ kunnen noemen – waarbij eerst het eigen beenmerg van de patiënt vernietigd moet worden – waardoor hij geen enkele weerstand meer heeft en in totale quarantaine gehouden moet worden. Dan krijgt hij de nieuwe stamcellen die zijn beenderen moeten koloniseren – en hopelijk geen afstotingsreactie starten tegen hun ontvanger. De donor moet daarom zo compatibel mogelijk zijn met de ontvanger.

Niet altijd wordt een geschikte donor gevonden. Wie daar goed doorheen komt, heeft bij manier van spreken de lotto gewonnen. Een donor die ook nog eens aidsbestendig is, is helemaal een zeldzaamheid. Je zou kunnen zeggen dat de Londense patiënt twee keer de lotto heeft gewonnen. Zo’n aanpak is totaal niet geschikt om de miljoenen met hiv-besmette mensen te behandelen. Beenmergtransplantatie is daarvoor veel te risicovol – en ook nog eens hoogtechnisch en duur.

Virusvrij

Na de transplantatie kreeg het virus dat nog in het lichaam van de Londense patiënt aanwezig was geen kans meer om zich in zijn nieuwe bloedcellen te installeren. Zijn afweersysteem plus de antiretrovirale geneesmiddelen die hij nam, deden de rest. Na zestien maanden stopten zijn artsen met de virusremmers, zo melden ze in het Nature, en sindsdien is hij al achttien maanden virusvrij gebleven. Lang genoeg om het verhaal door een wetenschappelijk topblad aanvaard te krijgen voor publicatie, maar nog niet lang genoeg om van definitieve genezing te praten. Er kan nog altijd, diep verborgen in enkele cellen, ‘slapend’ virus aanwezig zijn.

De behandeling is voor zover bekend nog een derde keer toegepast – naast de Berlijnse en Londense patiënt – maar mislukte toen. Die derde patiënt droeg ook aidsvirussen van een variant die zelfs zonder CCR5-landingsplaatsen nog in bloedcellen binnenraakt.

Vorige week adviseerde de Hoge Gezondheidsraad dat met hiv besmette mannen die virusremmers nemen, waardoor het virus in hun bloed niet meer aantoonbaar is, veilig zonder condoom kunnen vrijen met andere mannen – al stijgt daarbij het risico op andere seksueel overdraagbare ziektes. Dat is een heel ander geval dan de Londense patiënt. Die mannen dragen nog steeds een – uiterst klein – aantal virussen mee, en die gaan weer groeien zodra ze met hun behandeling stoppen. De Londense patiënt blijft al anderhalf jaar virusvrij zonder behandeling, de Berlijnse (eigenlijk een Amerikaan) al ruim tien jaar.

Genbaby’s

In november vorig jaar maakte de Chinese arts He Jiankui bekend dat hij bij een meisjestweeling, Lulu en Nana, het gen voor CCR5 had weggeknipt. Hun vader is drager van het aidsvirus. Genchirurgie vinden zijn collega’s bij de huidige stand van de kennis echter nog veel te voortvarend. CCR5 doet immers meer dan toegangspoort spelen voor het aidsvirus. Het zou onder meer betrokken zijn bij intelligentie en bescherming tegen beroertes. De Londense beenmergtransplantatie wijzigde enkel het gen in de bloedcellen van de patiënt, terwijl bij de Chinese tweeling ook de geslachtscellen gewijzigd zijn, zodat zij de ingreep zullen doorgeven aan hun nageslacht.