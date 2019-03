GP Le Samyn vrouwen: winnares Jip van den Bos wilde ook eens op haar eentje ‘naar de finish peren’

Ook de vrouwen werkten vanmiddag hun GP Le Samyn af. De 22-jarige Nederlandse Jip van den Bos soleerde naar de zege. De spurt voor de tweede plaats werd gewonnen door de Duitse Daniela Gass, voor Lotto-renster Demi de Jong.

Wat Deceuninck - Quick Step is voor het mannenpeloton, dat is Boels-Dolmans voor het vrouwenpeloton: een klasse apart. Ook al stond het team slechts met vijf rensters aan de start - met daarbij wel Chantal Blaak en Jolien D’Hoore - toch gingen de bloemen naar het Nederlandse team.

Het peloton werkte in een rotvaart de 101 kilometer af die de rensters van startplaats Quaregnon naar aankomstplaats Dour bracht. Met 27 reden ze weg, met daarbij onderanderen Jolien D’Hoore en Chantal Blaak, de winnares van de Omloop Het Nieuwsblad. Maar ook Jip van den Bos. De 23-jarige eindigde zaterdag al derde in de Omloop Het Nieuwsblad en had dus de goede conditie te pakken. Toen de kopgroep uiteenspatte en een zevental voorop ging rijden, was Van den Bos present. Voor de Nederlandse ging het vooraan nog niet snel genoeg. Ze reed solo weg van haar zes medevluchtsters en trapte al snel een halve minuut voorsprong bij elkaar. Die gaf ze niet meer uti handen. De spurt voor de tweede plaats werd gewonnen door de 38-jarige Duitse Daniela Gass, voor Demi de Jong. De Nederlandse komt uit voor Lotto-Soudal en is de zus van ex-wereldkampioene veldrijden Talita de Jong.

Maria Bastianelli won de spurt van het peloton, voor Lotto Kopecky. Bastianelli blijft na haar winst afgelopen zondag in de Omloop van het Hageland leidster in de tussenstand van de Belgian Cycling Cup.

Blije winnares

Voor Van den Bos was het de eerste zege bij de elites. “Dit smaakt naar meer”, glimlachte ze. “Na mijn derde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad bewijst dit dat de conditie heel goed is. Ik kon vandaag goed profiteren van de aanwezigheid van Chantal Blaak en Jolien d’Hoore. Normaal sta ik in dienst van die meiden maar vandaag werd er alleen maar naar hen gekeken zodat ik mocht meegaan in de ontsnappingen.”

De latere winnares geraakte uiteindelijk met zeven voorop en liet in de finale haar medevluchtsters in de steek. “Ik ben best wel snel maar de ploegleiding had me gezegd dat er nog wel wat snelle meisjes in onze groep zaten. Ik voelde me goed en besloot alleen te gaan. In het programmaboekje van de Omloop Het Nieuwsblad had ik gelezen dat jullie Vlaming graag naar de finish ‘peren’, een uitdrukking die wij niet in Nederland niet kennen. Nou, dat wilde ik ook wel eens, zo op mijn eentje naar de finish ‘peren’.

Modelknecht

Een blije winnares Jip van den Bos

Van den Bos moest in het verleden veel ‘knechten’ voor haar kopdames. “Maar dan wel met de bedoeling om er zelf sterker van te worden”, klonk het. “Ik wil uiteindelijk worden wat zij zijn. Ik ben nog altijd maar 22. Daarom vind ik het een voordeel om in zo’n groot team te rijden. Zijn wij het Deceuninck - Quick Step van het vrouwenpeloton? Goh, dat is een groot compliment. Maar het klopt misschien wel. We hebben veel sterke rensters die het mekaar wel gunnen.”

Ook een plaats afdwingen in de Nederlandse selectie is niet zo evident voor de Noord-Hollandse. “Maar ook daar weer hetzelfde verhaal: die andere meiden maken me alleen maar sterker.”

De agenda van Van den Bos is behoorlijk gevuld. “Zaterdag sta ik aan de start van de Strade Bianche, daarna de Omloop van Drenthe en Gent-Wevelgem. Drenthe is mijn favoriete wedstrijd: niet ver van huis en op een heel leuk parcours.”

Van den Bos begon met koersen op de leeftijd van zeven. “Ik zag cross op televisie en was helemaal in de ban van Marianne Vos. Zo wil ik ook worden, dacht ik, en ik begon met fietsen. Vreemd genoeg heb ik nooit aan een cross deelgenomen. Misschien moet ik daar ook maar eens werk van maken.”