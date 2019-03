Recordaantal Belgen in het buitenland registreert zich om te kunnen stemmen

180.000 Belgen in het buitenland hebben zich ingeschreven om te gaan stemmen voor de federale verkiezingen in mei. Dat zijn er 50.000 meer dan vijf jaar geleden, laat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) weten.

Belgen die in het buitenland wonen, kunnen daar stemmen voor de Belgische federale verkiezingen en de Europese verkiezingen. Ze moeten zich laten registreren bij de consulaire posten en een manier van stemmen kiezen.

De FOD Buitenlandse Zaken en de consulaire posten zijn daar al een jaar mee bezig. 180.000 Belgen in het buitenland hebben zich intussen ingeschreven om in mei te gaan stemmen, meldt minister van Buitenlandse Zaken Reynders dinsdag. Het gaat om een record: vijf jaar geleden waren het er nog 50.000 minder.

In 2014 is het Kieswetboek vereenvoudigd om stemmen vanuit het buitenland gemakkelijker te maken. Zo kan wie per brief wil stemmen, die brief nu al 24 dagen voor de verkiezingsdag opsturen. Zo is de kans groter dat de uitgebrachte stem op tijd aankomt, ook als er vertraging is bij het postverkeer.

De Belgen in het buitenland kunnen op woensdag 22 mei, van 13 uur tot 21 uur plaatselijke tijd, in de diplomatieke en consulaire posten gaan stemmen. In België vindt de stembusgang op zondag 26 mei plaats. Belgen in het buitenland kunnen ook in België stemmen, persoonlijk of via een volmacht.