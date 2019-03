Pasgeboren baby achtergelaten in zak, politie zoekt getuigen

In de Grote Koraalberg in het centrum van Antwerpen is dinsdagmiddag een pasgeboren kindje gevonden in een papieren zak. De politie bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen.

Het pasgeboren kindje werd omstreeks 12.30 uur door een poetsvrouw aangetroffen in de inkomhal van een appartementsgebouw. Het jongentje zat volgens onze informatie in een papieren zak met een dekentje errond.

De baby is onder begeleiding van een MUG-ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in goede gezondheid.

‘We zijn een buurtonderzoek gestart’, zegt Willem Migom van de Antwerpse politie. De politie zoekt de ouders, die nog niet geïdentificeerd zijn, onder meer via camerabeelden. Ook getuigen van de daad worden gezocht.

De baby zou gisteren of vandaag ter wereld gekomen zijn. Hij lag al geruime tijd in de inkomhal voor de poetsvrouw hem vond. De zak - waarin het kindje lag - werd vermoedelijk al rond 9 uur opgemerkt, volgens de politie. Maar pas uren later heeft de poetsvrouw het kindje zelf gevonden. Zij heeft dan meteen de hulpdiensten gebeld. 'Zij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld', zegt de politie.

Voogd

In deze situaties wordt automatisch een voogd aangesteld. Dat is Antwerps burgemeester Bart De Wever, als voorzitter van de gemeenteraad. De stadsadministratie zal een pleeggezin zoeken of een instelling waar de baby terechtkan.