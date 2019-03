Huilende modellen nemen samen met Chanel afscheid van Lagerfeld

Karl Lagerfeld is dan wel in alle stilte gecremeerd, maar de schaduw van de overleden modeontwerper hangt nog steeds over de Parijse modeweek. Daar stelde Chanel vandaag zijn allerlaatste collectie voor.

Na de dood van Karl Lagerfeld vorige maand werd volop gespeculeerd over de setting van de geplande catwalkshow tijdens de Parijse modeweek, waar zijn laatste collectie zou worden voorgesteld. Lagerfeld toverde de laatste jaren de meest opvallende decors uit zijn hoed, die soms zo spectaculair waren dat je bijna de kleren vergat.

Zou Chanel, Lagerfelds werkgever voor de afgelopen 36 jaar, het Grand Palais dit keer even bombastisch transformeren of zou het voor een sobere aankleding gaan? Lagerfeld zelf wilde geen publieke begrafenis en het modehuis respecteerde ook zijn laatste wens. Het team liet zoals gepland een bergdorpje in de sneeuw optrekken, met houten chalets.

Voor de modellen de (besneeuwde) catwalk opliepen werd een minuut stilte gehouden. Niet iedereen hield het droog tijdens de show, verschillende modellen moesten hun tranen wegvegen toen Heroes van David Bowie begon te spelen.

Naast Cara Delevingne, een van zijn vele muzes, werd ook Penelope Cruz opgetrommeld om mee te lopen in de show. Zij hield een witte roos in de hand. Enkele andere muzes, zoals Kristen Stewart en Claudia Shiffer, namen plaats in het publiek, bij onder meer Marion Cotillard, Monica Belluci, Janelle Monae, Anna Wintour en Naomi Campbell.

De gasten werden ook nog even toegesproken door Lagerfeld zelf, die vertelde over zijn aanstelling bij Chanel in 1983. 'Ik heb de job pas aanvaard toen ze het me een tweede keer vroegen. Iedereen zei me om het niet te doen, want het zou niet werken', aldus de stem van Lagerfeld uit de boxen, in het Frans.



Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

Foto: REUTERS