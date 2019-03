Priscilla V. (32), uitbaatster van een restaurant in De Panne, is zich gisterochtend bij de politie gaan aan­geven. Ze bekende dat zij Samira Chebbah (44) afgelopen weekend heeft doodgereden. De vrouw is een goede kennis van het slachtoffer. Ze brachten een deel van de avond samen door op café.

Chebbah was die nacht van haar bromfiets gevallen, waarna ze werd aangereden.

‘Volgens de verklaringen van mijn cliënte besefte zij op het moment zelf niet dat ze iemand had aangereden’, zegt Philippe Versyp, de advocaat van Priscilla V. ‘Ze geeft wel toe dat ze links van de weg een bromfiets op de grond zag liggen. Ze is uitgeweken naar rechts en heeft toen iets geraakt. Maar ze dacht dat het de stoeprand was, en is door­gereden naar huis. Toen haar man de volgende avond (zondagavond, nvdr.) haar wagen eens goed bekeek, realiseerde ze zich dat zij misschien toch niet de stoeprand had geraakt, maar wel die vrouw. In overleg met haar familie heeft ze zich aangegeven.’

De wagen van Priscilla V. – een jonge moeder van twee kinderen van vier en twee jaar oud – was bij het ongeval beschadigd geraakt en liep een lekke band op. Toch is de vrouw nog helemaal naar huis gereden.

Het vluchtmisdrijf veroorzaakte zondag veel beroering. Op sociale media was ook al vrij snel duidelijk wie het slachtoffer van het dramatische ongeval was. Ook blijkt nu dat Chebbah en V. kennissen van elkaar zijn. De twee kennen elkaar al lang uit het horecaleven en zijn ook bevriend via sociale media. Meer nog: slechts een paar uur voor het ongeval zijn de twee vrouwen nog samen gesignaleerd in een uitgaanscafé in De Panne. De onderzoeksrechter besliste gisteren om V. minstens tot vrijdag aan te houden.

‘Dat mijn cliënte en het slachtoffer elkaar kenden, maakt de zaak natuurlijk extra zwaar’, zegt advocaat Versyp. ‘Mijn cliënte had veel sympathie voor die vrouw, die graag gezien was, en zeer gerespecteerd werd. Mijn cliënte heeft aan de politie spontaan toegegeven dat zij die nacht gedronken had. Maar het is ook niet zo dat zij lazarus was. De zaak bewijst volgens mij dat alle mensen met één foute beslissing het eigen ­leven en dat van een ander kapot kunnen maken.’