Zeven arrestaties na recordvangst cocaïne in haven van Antwerpen

De politie heeft vorige week zeven verdachten opgepakt voor de grootschalige invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Vorig jaar zouden ze 2,7 ton cocaïne hebben ingevoerd, verspreid over twee ladingen. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen, en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws.

De eerste lading drugs van ruim driehonderd kilo werd in juni 2018 gevonden in de haven van Antwerpen in een uit Zuid-Amerika afkomstige container. De speurders kwamen vervolgens de bende op het spoor die de drugs uit de haven zou komen halen. Een van de betrokkenen zou een voormalige dokwerker zijn. Eind 2018 kon dankzij het onderzoek een tweede grote lading coke, ruim 2,4 ton, worden onderschept. Dat leidde tot een nog beter beeld van de organisatie erachter.

‘In juni werd een eerste partij van 317 kilogram cocaïne onderschept, in december werd nog eens een partij van 2,4 ton aangetroffen. Het gaat dus om grote vangsten’, zegt Sylvie Van Baden van het parket van Antwerpen aan VRT NWS.

‘Naar aanleiding hiervan zijn vorige week verschillende huiszoekingen uitgevoerd, en werden verschillende mensen van hun vrijheid beroofd’, vervolgt Van Baden.

Aanhouding verlengd

Zeven personen werden na voorleiding bij de onderzoeksrechter aangehouden en zitten momenteel in de cel. De aanhouding van drie van die verdachten is maandag al bevestigd door de raadkamer, twee anderen verschijnen dinsdag en nog eens twee verdachten vroegen en kregen een week uitstel om voor de raadkamer te komen.

Een van de gearresteerden is de vermoedelijke opdrachtgever, de uitbater van een transportfirma uit Deurne. Hij ontkent echter alle beschuldigingen. 'Mijn cliënt wordt verdacht van de invoer van verdovende middelen in het kader van een criminele organisatie. Die verdachtmakingen betwist hij echter op de meest formele wijze', zegt zijn advocaat, Sam Vlaminck, aan VRT NWS.