Noord-Spanje kampt met bosbranden door hoge temperaturen en wind

Noord-Spanje werd geteisterd door een honderdtal bosbranden, die worden aangewakkerd door de wind en hoge temperaturen. Honderden brandweerlieden en militairen zijn in de weer om de brandhaarden te blussen.

De koelere avondlucht zorgde ervoor dat het aantal brandhaarden met de helft kon worden gereduceerd. Er vielen nog geen gewonden.

Ongeveer 300 brandweermannen en militairen bestreden met de hulp van blusvliegtuigen 99 bosbranden in de regio Asturië en wisten tegen maandagavond hun aantal te beperken tot 47, aldus de hulpdiensten. In de naburige regio Cantabrië woeden 18 andere bosbranden.

De bosbranden worden aangewakkerd door zuiderse winden met windstoten tot 100 kilometer per uur. Het is ook erg warm voor de tijd van het jaar. De regio is in de winter meestal nat van de regen, aldus de lokale autoriteiten. Zondag steeg het kwik tot 25 graden in Gijon, de grootste stad van Asturië. Volgens de regionale regering was het risico op brand maandag ‘extreem’ of ‘erg hoog’ in delen van Asturië.

De regionale president van Cantabrië, Miguel Angel Revilla, riep de inwoners van zijn regio op tot waakzaamheid. De weersvoorspelling voor dinsdag meldt ‘erg krachtige wind’. ‘Dit is een verschrikkelijk drama’, verklaarde hij in een video-uitzending op sociale netwerken.

Spanje wordt in de zomer regelmatig geconfronteerd met verwoestende branden, met name in de droge zuidelijke regio’s en aan de Middellandse Zeekust. Maar ze komen over het algemeen zelden voor in de winter, vooral in de noordelijke regio’s, zoals Asturië en Cantabrië, waar het veel regent.