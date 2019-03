President Macron stelt plannen voor EU voor

De Franse president Emmanuel Macron gebruikt de Brexit om de Europese Unie grondig onder de loep te nemen. ‘De EU was sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo essentieel’, vindt Macron.

In een open brief aan 28 kranten beschreef Macron wat hij noemt de ‘weg naar Europese vernieuwing’. Vrijheid, bescherming en vooruitgang moeten het leidmotief zijn. Tegen eind 2019 wil hij een ‘Europese Conferentie’ in het leven roepen om concrete voorstellen uit te werken, die een antwoord bieden op ‘de valstrikken van het nationalisme’ en die andere dreiging, ‘de status quo’.

Macron ambieert onder meer verstrekkende voorstellen op het vlak van defensie en economisch beleid, zoals een Europees agentschap om te vechten tegen internationale cybercriminaliteit en de manipulatie van verkiezingscampagnes, een Europees minimumloon, een gemeenschappelijk mededingingsbeleid en een nieuw defensieverdrag.

Een Schengenzone zonder binnengrenzen is een ander idee. Macron is het idee van ‘een gemeenschappelijke grenspolitie’, ‘een Europees asielbureau’ en ‘een Europese solidariteit waaraan elk land bijdraagt’ genegen.

Brexit

Zijn voorstellen komen er weken voor de geplande Brexit, en een paar maand voor de Europese parlementsverkiezingen. ‘De Europese Unie was sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit so essentieel, en nog nooit was Europa in zoveel gevaar’, zei Macron.

De Brexit is volgens Macron een voorbeeld van de crisis waar Europa momenteel doorgaat. ‘De impasse is een les voor ons allemaal’, vindt hij. Toch wil hij het Verenigd Koninkrijk niet de rug toe keren na de Brexit. Hij wil de Britten betrekken bij een ‘Europese veiligheidsraad’ om ‘collectieve beslissingen’ van de Europese Unie op het vlak van defensie voor te bereiden. Daarnaast breekt hij een lans voor een verhoging van de defensieuitgaven en een wederzijdse bijstandsclausule die in de praktijk aangewend kan worden.