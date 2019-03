Het grote gelijk: hoe vaak praat u écht met iemand met een andere mening?

Met ‘Het grote gelijk’ brengt De Standaard Vlamingen en Brusselaars met een andere mening bij elkaar. De Standaard bundelt daarvoor de krachten met Knack, StampMedia en Bruzz. Het idee komt van het Duitse Zeit Online, dat in 2017 en 2018 maar liefst 20.000 mensen bij elkaar bracht voor Deutschland spricht.

Vanaf vandaag tot en met 10 april schotelen we u op onze website en op de sites van onze partners zeven ja-neen-vragen voor die naar het hart van het maatschappelijk debat gaan. Is de slinger van #MeToo doorgeslagen? Is de islam verenigbaar met de westerse waarden? Zijn we te onverdraagzaam tegenover migranten? Werkt de politiek in België? Moet autorijden fors ontmoedigd worden? Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen? En tot slot, bent u bereid om veel comfort in te boeten om het klimaat te redden? Kwesties waarin we gemakkelijk overtuigd zijn van het eigen grote gelijk. Maar waarom is iemand anders dan even overtuigd van het tegendeel?

In april koppelen we alle kandidaten aan mensen uit de buurt die op zoveel mogelijk stellingen een verschillend antwoord hebben gegeven. Op 4 mei, de dag van Het grote gelijk, vieren we het beschaafde meningsverschil en het open debat. Duizenden Vlamingen Brusselaars zullen dan in gesprek gaan met een tegenpool die ze in gewone omstandigheden niet snel zouden ontmoeten.

Een week later kijken we over de grenzen en doen we hetzelfde in heel Europa. Waarom sloot de Franse trucker zich aan bij de gele hesjes? Waarom stemde de Brit voor de Brexit? U kan het hen zelf vragen tijdens ‘Europe Talks’ op 11 mei. Ook die module wordt aangeboden door De Standaard en Knack. Buiten België doen ook het Duitse Zeit Online, Arte.tv in Frankrijk en Duitsland, The Financial Times in Groot-Brittannië, La Repubblica en SkyTG24 in Italië, Der Standard in Oostenrijk, Helsingin Sanomat in Finland, HuffPost, Morgenbladet in Noorwegen en Politiken in Denemarken, Capital in Bulgarije, Delfi in Estland en Letland, EfSyn in Griekenland en Gazeta Wyborcza in Polen mee.