E3 BinckBank Classic geeft toe aan druk van UCI: nieuw ontwerp gezocht voor banner, gebodypainte vrouwen lijken te verdwijnen

De organisatie van de E3 BinckBank Classic gaat, onder druk van de Internationale Wielerunie (UCI), op zoek naar een nieuw ontwerp voor haar banner. Dat maakte het maandag bekend op Twitter. De wedstrijdorganisatoren vragen ook suggesties aan de fans. De kikker van twee gebodypainte bloemenmeisjes lijkt zo te zullen verdwijnen.

Vorige week maandag maakte de organisatie van de West-Vlaamse voorjaarswedstrijd haar ophefmakende reclamecampagne publiek. Die toonde twee gebodypainte bloemenmeisjes, die verstrengeld waren tot een kikker. De twee verstrengelde bloemenmeisjes zouden op 29 maart de winnaar van de E3 Harelbeke kussen, die “volgens de traditie dan in een prins zou veranderen”.

De UCI reageerde vorige week vrijdag ontzet op de banner en verplichtte de organisatie haar promotiecampagne stop te zetten. In Harelbeke werd een dag later aangeslagen gereageerd. Ontwerper Jacques Coussens meldde dat er onderhandeld zou worden met de UCI om de banner toch te behouden. Dat blijkt niet positief te zijn uitgedraaid voor de organisatie.

“Welk nieuw beeld zou volgens jullie de komende weken op onze nieuwe banner moeten/kunnen staan?”, was maandagavond de boodschap op het Twitteraccount van de E3.

“Het kan evengoed dat we het beeld toch verder gebruiken”

Toch sluit bedenker Jacques Coussens niet uit dat de kikker straks toch nog als campagnebeeld opduikt. “We hebben beslist een oplossing te zoeken. Welke die is, weten we nog niet. Misschien lanceren we een totaal andere campagne, misschien passen we de foto aan. Maar het kan evengoed zijn dat we het oorspronkelijke beeld toch verder gebruiken.”

Coussens herhaalde nog dat het niet de bedoeling was om een hetze te ontketenen. “Vrouwonvriendelijk? Dan zouden de dames niet meegedaan hebben. De banner is een uitbeelding van een sprookje van de gebroeders Grimm. Daarin wordt een kikker gekust door een vrouw, waarna hij een mooie prins wordt. Onze podiummissen zullen de winnaar kussen en zo wordt hij de prins van Harelbeke. De dames waren trouwens niet helemaal naakt.”

De E3 BinckBank Classic, de vroegere E3 Harelbeke, wordt dit jaar op vrijdag 29 maart gereden en is de eerste eendagsklassieker van de Vlaamse wielerweek. Twee dagen later volgt Gent-Wevelgem, op woensdag wacht Dwars door Vlaanderen in afwachting van de hoogmis op 7 april: de Ronde van Vlaanderen.

Niet de eerste controverse

De banners van de E3 lieten de voorbije jaren al enkele keren flink wat stof opwaaien. Vorig jaar prijkte een cowboy gezeten op een fiets op de banner met de leuze ‘Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?’. In 2017 poseerde een baby met tatoeages en de tekst ‘E3 Harelbeke 60 jaar jong’. In 2016 was een priester de hoofdfiguur met de spreuk ‘Koers is heilig, winnen is zalig’.

De meest ophefmakende banner tot dusver was die in 2015 met daarop een opspelende damesjurk met blauwe slip en de spreuk ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’ als verwijzing naar het incident met Peter Sagan het jaar voordien op het podium van de Ronde van Vlaanderen. De controverse dat jaar was zo groot dat de organisatoren uiteindelijk zelf beslisten de banner te bannen.

Bekijk hier nogmaals de (al dan niet veelbesproken) banners van de laatste tien edities: