Na Vlaanderen opent Waals wielerseizoen dinsdag met GP Le Samyn: kasseien, slecht weer en… Deceuninck - Quick Step

Dinsdag staat in Henegouwen de vijftigste editie van de Grote Prijs Le Samyn op de planning. De mannen zullen in dit jubileumjaar 198,4 kilometer moeten overbruggen tussen Quaregnon en Dour. Alle ogen zijn weer gericht op Deuninck - Quick-Step, dat er vorig jaar nog demonstreerde en al in het Vlaamse openingsweekend imponeerde. Zelfs zonder grote kanonnen zijn alle ogen gericht op de mannen van Patrick Lefevere.

De GP Samyn, die in 1968 voor het eerst werd georganiseerd, huldigt elk jaar wielrenner José Samyn, die de eerste editie van de koers won. Samyn overleed op 28 augustus 1969 op 23-jarige leeftijd in een natourcriterium in Zingem.

Vijfentwintig ploegen van zeven renners zullen om 12u05 in Quaregnon aan de start verschijnen. Daarbij met Deuninck - Quick-Step, Lotto Soudal en AG2R La Mondiale drie teams uit de WorldTour. De finish in Dour volgt na 198,4 km. Het peloton moet vier keer een plaatselijk circuit van 24,6 km afwerken. Daarin zijn enkele kasseistroken verwerkt. In aanloop naar de plaatselijke rondjes wacht klimwerk met onder andere de côtes de la Folie, des Papins en de Séménil.

Vorig jaar demonstratie van… Quick Step

De Nederlander Niki Terpstra won vorig jaar de GP Samyn voor de tweede keer (na 2016). Terpstra maakte in een ijskoude editie de dominantie van zijn toenmalige ploeg Quick Step af, de Nederlander doet nu een gooi naar een derde zege met zijn Frans team Direct Energie. Met Jens Keukeleire (Lotto Soudal, in 2010) en Kris Boeckmans (Vital Concept, in 2015) verschijnen nog twee oud-winnaars aan de start.

Deceuninck - Quick Step komt na hun demonstratie vorig jaar én hun dubbele triomf in het Vlaamse openingsweekend deze keer echter zonder grote namen aan de start: geen Philippe Gilbert , Zdenek Stybar of Bob Jungels. Toch zijn ze als blok weer niet te onderschatten op een zwaar parcours, zeker omdat het alweer een loodzware editie belooft te worden met de voorspelde wind en regen… Naast de Belgen Tim Declercq en Pieter Serry zakt ‘The Wolfpack’ naar Quaregnon af met de Fransen Florian Sénéchal en Rémi Cavagna, de Deen Kasper Asgreen, de Italiaan Davide Martinelli en de Argentijn Maximiliano Ariel Richeze.

Voorafgaand aan de mannenwedstrijd komen ook de vrouwen in actie. In de Mémorial Roger Delhaye leggen zij 102,1 km af (met drie plaatselijke rondes).

Palmares Le Samyn:

1968 José Samyn (Fra)

1969 Herman Vriyders

1970 Ronny Vandevijer

1971 Jacques Van Lint

1972 Marc Demeyer

1973 Lois Verreydt

1974 André Dierickx

1975 Alain Santy (Fra)

1976 Dirk Baert

1977 Michel Perrin (Fra)

1978 Herman Van Springel

1979 Jos Schipper (Ned)

1980 Gery Verlinden

1981 Pol Verschure

1982 Jos Jacob

1983 Jack Van Meer (Ned)

1984 Daniael Rossel

1985 Rony Van Holen

1986 Patrick Onnockx

1987 Claudy Criquelion

1988 niet gereden

1989 Hendrik Redant

1990 Hendrik Redant

1991 Johnny Dauwe

1992 Johan Capiot

1993 Wilfried Nelissen

1994 Johan Capiot

1995 Johan Capiot

1996 Hans Demeester

1997 MIchel Vanhaecke

1998 Ludovic Augier (Fra)

1999 Thierry Marichal

2000 Frank Hoj (Den)

2001 Kris Gerits

2002 Magnus Backstedt (Zwe)

2003 Stéfan Van Dijck (Ned)

2004 Robbie Mc Ewen (Aus)

2005 niet gereden

2006 Renaud Dion (Fra)

2007 Jimmy Casper (Fra)

2008 Philippe Gilbert

2009 Wouter Weylandt

2010 Jens Keukeleire

2011 Dominic Klemme (Dui)

2012 Arnaud Démarre (Fra)

2013 Alexey Tsatevitch (Rus)

2014 Maxime Vantomme

2015 Kris Boeckmans

2016 Niki Terpstra (Ned)

2017 Guillaume Van Keirsbulck

2018 Niki Terpstra (Ned)