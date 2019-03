Zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó terug in Caracas

Na een propagandarondreis van anderhalve week door Zuid-Amerika is de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó naar Venezuela teruggekeerd.

De oppositieleider werd door vele aanhangers opgewacht. ‘We zijn terug in ons geliefde land’, schreef Guaidó op Twitter. Maandag arriveerde hij op de luchthaven Maiquetía in de omgeving van de hoofdstad Caracas. Dat was te zien op beelden van de Venezolaanse televisiezender VPI.

Entramos a Venezuela como ciudadanos libres, que nadie nos diga lo contrario.



Ya sintiendo mi Sol de La Guaira, el brio del pueblo que nos esperó aquí.



#VamosBien #VamosJuntosALaCalle — Juan Guaidó (@jguaido) 4 maart 2019

Uitreisverbod

Guaidó riskeert gearresteerd te worden omdat hij ondanks een uitreisverbod Venezuela had verlaten. ‘Als het regime me probeert te ontvoeren, staan we klaar om de volgende stappen te ondernemen: demonstraties, samenwerking met onze internationale bondgenoten en met parlementsleden over de hele wereld’, zei de 35-jarige politicus in op Twitter gepubliceerde beelden. Duizenden mensen trokken maandag in heel het land de straat op voor de terugkeer van Guaidó.

Vorige week had Maduro zijn tegenstander voor zijn terugkeer gewaarschuwd. ‘Guaidó kan niet zomaar komen en gaan; de rechterlijke macht had hem verboden het land te verlaten’, zei hij in een interview met de Amerikaanse omroep ABC.

Amerika

Ook Washington nam al stelling in. ‘De veilige terugkeer van Juan Guaido naar Venezuela heeft voor de VS primair belang. Elke soort van afdreiging, geweld of intimidatie tegen hem zal niet worden getolereerd’, schreef de Amerikaanse vicepresident Mike Pence op Twitter.

Crisis

Het is erg onrustig in Venezuela, en de spanningen lopen nog hoger op sinds de verkiezingen van 10 januari. Toen werd Maduro beëdigd voor een tweede termijn, maar de internationale druk om af te treden neemt toe. Het land kampt met een tekort aan voedsel en medicatie. De Venezolaanse economie ligt in puin, geld is niets meer waard, van gezondheidszorg is amper nog sprake, de criminaliteit stijgt en drie miljoen Venezolanen zijn gevlucht voor de ellende.