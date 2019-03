Beste kaartspeler ter wereld, die betrapt werd op doping, had beter koffie gedronken

Ook de wereld van het kaartspel bridge is getroffen door een dopingschandaal. ’s Werelds nummer één testte positief voor testosteron. 'Ik geloof niet dat zoiets effect heeft op je kaartspel', zegt toxicoloog Jan Tytgat (KULeuven).

De Noor Geir Helgemo, die Monaco vertegenwoordigt in bridgecompetities, testte positief voor synthetisch testosteron en het vruchtbaarheidsmedicijn clomifeen. De testresultaten dateren van een wedstrijd op de World Bridge Series in september vorig jaar, en werden afgelopen weekend bekendgemaakt.

De straf voor de Noor is niet van de minste. De World Bridge Federation (WBF) heeft hem een schorsing tot 20 november 2019 opgelegd. Daarnaast zijn ook al zijn titels, medailles en punten die hij had verworven in de WBF-competitie van 2018 afgenomen.

Koffie



De voorzitster van de Noorse Bridgebond wees de Noor op zijn verantwoordelijkheid: 'Hij weet dat hij geen middelen mag nemen die op de dopinglijst staan.' In een mededeling op de website van de federatie stak ze hem alsnog een hart onder de riem: ‘Ik heb te doen met Geir in deze situatie en hoop dat hij er sterker zal uitkomen eenmaal de schorsing ten einde loopt.’ Tot slot benadrukte de voorzitster dat het de Noor middelen had genomen die 'nauwelijks of geen prestatieverbetering' teweegbrengen.

Ook professor toxicologie Jan Tytgat stelt zich vragen bij effectiviteit van de ingenomen middelen. ‘De gevonden stoffen zijn producten die vooral spiergroei bevorderen. Ik geloof dan ook niet dat zoiets een waarneembaar effect heeft op je kaartspel. Het was logischer geweest om stimulerende middelen te gebruiken, zoals amfetaminen of cocaïne. En zelfs koffie had meer effect gehad.'

Opperste concentratie



De krachtmeting bij het bridgen zit immers niet in de spieren maar in het brein. Robert Ketels, die al meer dan vijftien jaar hoofdarbiter bij de Vlaamse Bridge Liga is, ziet dat de constante concentratie spelers soms parten speelt. ‘Een bridgetoernooi duurt soms van tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds', aldus Ketels. 'Ik kan mij inbeelden dat sommige mensen dan verleid zijn om naar bepaalde middelen te grijpen.’

Ketels is wel verrast over de schorsing. ‘Dit is iets nieuws in de bridgewereld. Als er nu meer controles zouden volgen, kan er misschien meer aan het licht komen. Ik heb in België bijvoorbeeld nog nooit een controle meegemaakt. Zelfs bij het Europees kampioenschap vorig jaar in Oostende was er geen controle. Maar het zal hier wel meevallen, denk ik.'

Voor de Noor daarentegen is Ketels minder mals: ‘Bridge is een erkende Olympische sport die onderworpen is aan de voorschriften van het Werelddopingagentschap. Dat je in orde bent met de regels lijkt mij de meest normale zaak van de wereld. Dan mag je nog zo’n topspeler zijn, met zo iemand heb ik geen enkel medelijden.’