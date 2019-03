Red Flames kloppen Nigeria met kleinste verschil in Cyprus Cup

De Belgische voetbalvrouwen hebben maandag hun derde wedstrijd in poule C op de Cyprus Cup gewonnen. De Red Flames haalden het van Nigeria in Larnaca met 1-0. Woensdag treft België Mexico in een plaatsingswedstrijd om de vijfde plaats.

Elena Dhont (7.) scoorde vroeg in de eerste helft de winnende treffer. De Flames openden het toernooi met een ruime 3-0 zege tegen Slovakije. Daarna volgde een 0-0 draw tegen Oostenrijk. De Belgen eindigen in hun poule op de tweede plaats, met hetzelfde aantal punten (7) als Oostenrijk maar een minder doelsaldo. Mexico, de volgende tegenstander van de Belgen, finishte in zijn groep als tweede achter Italië.

Het is voor de Red Flames de vierde deelname aan de Cyprus Cup. De eerste keer was in 2015, daarnaast waren ze ook van de partij in 2017 en 2018. Vorig jaar zetten ze met een vijfde plaats hun beste prestatie neer in Cyprus.