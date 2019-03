De inwoners van de Poolse stad Gdansk hebben zondag een opvolger gekozen voor hun vermoorde burgemeester. Aleksandra Dulkiewicz was de rechterhand van Pawel Adamowicz, die op 13 januari doodgestoken werd tijdens een liefdadigheidsevenement. De 39-jarige Dulkiewicz kreeg meer dan 82 procent van de stemmen en wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de Baltische havenstad.

Adamowicz werd vermoord door Stefan W., een 27-jarige veroordeelde bankovervaller met een voorgeschiedenis van psychologische problemen. W. schreeuwde na de moord dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten. Het Burgerplatform, de voormalige partij van Adamowicz, ‘heeft mij gemarteld’, riep hij op het podium. ‘Daarom is Adamowicz gestorven.’

'Geen zinloze dood'

De gewelddadige dood van de populaire burgemeester ‘was niet zinloos’, vertelde Dulkiewicz maandag in een interview met de Poolse nieuwswebsite Gazeta.pl. Daarin zei ze dat ze gevreesd had dat ‘deze tragedie ons intern zou verdelen en enorme agressie veroorzaken, maar juist het tegengestelde is gebeurd.’

In heel Polen kwam na 13 januari een debat op gang over de verbitterde sfeer tussen de aanhangers van de nationaalconservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en de overwegend liberale oppositie. Adamowicz maakte niet langer deel uit van het liberale Burgerplatform (PO), maar gold wel als uitgesproken progressief en stond vaak lijnrecht tegenover de regeringspartij. Hij werd geregeld stevig aangepakt door de staatsomroep die dienst als PiS-spreekbuis.

Na zijn dood riepen politici, opiniemakers en leden van de Poolse clerus op tot verzoening. Vervolgens woonden zowel Mateusz Morawiecki, premier namens PiS, als president Andrzej Duda de begrafenismis voor Adamowicz bij, samen met tienduizenden andere Polen. PiS vaardigde geen kandidaat af bij de verkiezingen zondag.

De inwoners van Gdansk zijn de afgelopen weken ‘meer verenigd’ geworden, zei Dulkiewicz. ‘En er bereiken mij stemmen dat deze verandering ook merkbaar is in andere plaatsen in Polen.’

Het Tusk-dilemma

Ondanks de verzoenende retoriek, zal Dulkiewicz niet alle conflicten met het regeringskamp uit de weg kunnen gaan. Een belangrijk onderwerp van politiek debat is de vraag of voormalig PO-premier Donald Tusk, na het einde van zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad, zal terugkeren naar de Poolse politiek. Tusk geldt als aartsrivaal van PiS-partijvoorzitter Jaroslaw Kacwynski en was een vriend van Adamowicz. Hij sprak afgelopen week zijn steun uit voor Dulkiewicz. Gevraagd wat zij vindt over een comeback van Tusk, antwoordde Dulkiewicz: ‘Ik denk dat er een plaats is voor hem in de Poolse politiek en veel mensen verwachten dat hij terugkeert. Ook ik.’