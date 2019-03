Amerikaanse acteur Luke Perry (52) gestorven

De manager van de acteur meldt dat Perry maandag overleed na een beroerte. De acteur was bekend van de populaire series ‘Beverly Hills, 90210’ en ‘Riverdale’.

De acteur overleed in het St. Joseph’s Hospital in Californië. Dat meldt TMZ. Afgelopen woensdag kreeg hij thuis in Sherman Oaks in Californië een beroerte en werd hij met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij sindsdien verbleef. Zijn laatste uren werd hij omringd door naaste familie.

De acteur werd bekend door zijn vertolking van Dylan McKay in de serie ‘Berverly Hills, 90210’, die in de jaren ‘90 op televisie verscheen. Recenter speelde hij Fred Andrews in de Netflix-show ‘Riverdale’.

Woensdag maakte televisiezender Fox bekend dat de serie ‘Beverly Hills 90210’ opnieuw zal worden uitgezonden. Zijn voormalige medespelers Jennie Garth, Ian Ziering, Jason Priestly, Brian Austin Green, Tori Spelling en Gabrielle Carteris zullen allemaal weer te zien zijn in de reboot, maar Perry tekende niet voor het project.