Thierry Neuville rijdt honderdste WK-rally: “Vorig jaar wereldkampioen als reglement werd toegepast”

Thierry Neuville rijdt deze week in Mexico zijn honderdste WK-rally. Neuville is de eerste Belg die erin slaagt om de kaap van 100 WK-rally’s te ronden. De nu 30-jarige Neuville maakte zijn WK-debuut in de rally van Catalonië in 2009. Neuville won tot dusver negen WK-rally’s en eindigde vier keer tweede in de WK-eindstand. zijn mooiste zege behaalde hij vorig jaar op Sardinië, al zat er ook een schaduwrand aan die rally.

Neuville start straks aan zijn 100e WK-rally. “Het record van Jari-Matti (197 keer aan de start) zal moeilijk te evenaren zijn, al weet je dat uiteraard nooit. Maar 100 WK-rally’s is ook al een mooi aantal. Het is leuk maar ik heb er tot op heden nog niet echt bij stilgestaan. Het is een momentopname. Laat ons hopen dat het niet mijn laatste rally zal worden. Ik wil deze job nog jaren uitoefenen. We zien wel waar het schip ooit strandt.”

Eerste zege in achtertuin

Neuville debuteerde in 2009 in het WK rally. Hij bestuurde toen een Citroën C2 R2 in de kleuren van de RACB. Neuville haalde het einde van de wedstrijd niet. In de veertiende rit begaf de alternator het. De Belg reed toen rond in 21e positie en was leider in de R2-klasse. Zijn eerste WK-zege haalde Neuville in 2014. Tijdens de shakedown op donderdag ging Neuville in de fout en rolde zijn Hyundai zeven keer.

“Die eerste zege was een zeer intens moment met het team. Op donderdag zijn we met onze Hyundai gecrasht in een wijngaard. Het team heeft toen de ganse nacht doorgewerkt om de wagen rijklaar te krijgen. ‘s Ochtends stond daar gewoon een nieuwe wagen klaar. Ik heb toen van het team heel veel steun gekregen. Uiteindelijk weet iedereen hoe de rally verlopen is. Ik heb mijn team, mijn mecaniciens op mijn manier bedankt voor hun inzet en steun. Het was een fantastische zege die me altijd bij zal blijven. Het speciale aan deze overwinning was dat ik ze eigenlijk in mijn achtertuin behaalde. Mijn ouders, mijn hele familie en mijn vrienden waren afgezakt naar Trier. Zij beleefden, samen met ontelbaar vele Belgische fans, mijn eerste WK-zege.”

“Zege op Sardinië vorig jaar mooiste uit mijn carrière”

Naast de rally van Duitsland in 2014, zijn allereerste zege, zou Neuville nadien nog acht WK-rally’s op zijn naam schrijven. Zijn laatste zege dateert van Sardinië vorig jaar. “Dat was tot op heden misschien het mooiste moment uit mijn carrière. Het verschil met Ogier bedroeg toen 0,7 seconden. Die zege maakte heel wat emoties los. Ik voelde toen ook heel veel fierheid.”

Maar er zat ook een schaduwzijde aan de rally van Sardinië 2018. Bij het verlaten van de tijdzone aan de voorlaatste rit, vergat de co-rijder van Ogier zijn tijdboekje. Ex-ploegmaat Ott Tänak nam het noodzakelijke boekje mee naar de start van de powerstage. Ogier kreeg achteraf een voorwaardelijke straf. Hij mocht zijn 22 punten verbonden aan de tweede plaats behouden en kreeg een boete van 10.000 euro.

“Het enige wat ons vorig jaar van de titel heeft gehouden, is het feit dat het reglement niet altijd strikt werd toegepast. Had men dat wel gedaan, dan kon Ogier nooit zijn tweede plaats van Sardinië behouden hebben en had hij ook geen 22 punten gekregen. Op het einde van het kampioenschap komen wij drie punten tekort. Daardoor eindigden we vorig jaar voor de vierde keer als vicewereldkampioen. Dat is jammer want ik durf écht wel zeggen dat ik vorig jaar beter was dan Ogier. Die pagina is intussen omgeslagen. We zijn bezig aan een nieuw seizoen en daar ligt nu de focus. Wij blijven jacht maken op die wereldtitel.”