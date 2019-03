Beerschot Wilrijk ontvangt KV Mechelen op 9 maart, terugmatch van finale op 16 maart

De Pro League heeft maandag de data voor de promotiefinale in de Proximus League bekendgemaakt. Tweedeperiodekampioen Beerschot Wilrijk neemt het zaterdag 9 maart (20u30) in eigen huis op tegen KV Mechelen. De terugwedstrijd vindt een week later plaats op 16 maart (16u00) in het Mechelse AFAS-stadion.

LEES OOK. De eindstrijd tussen KV Mechelen en Beerschot Wilrijk wordt er een van details: beide teams ontlopen mekaar amper

De uitkomst van de spannende slotspeeldag in 1B zondagavond was twee testwedstrijden. Beerschot Wilrijk kwam in Leuven niet verder dan een 2-2 gelijkspel, maar ook KV Mechelen slaagde er niet in zijn slotmatch te winnen. In Lommel bleef het 1-1, en dus ging de titel in de tweede periode naar Beerschot Wilrijk.

Daardoor krijgen de Ratten opnieuw een kans om te promoveren naar de Jupiler Pro League. KV Mechelen, dat de eerste periode naar zijn hand had gezet, wilde die bloedstollende finalematchen vermijden, maar moet nu toch nog vol aan de bak om de terugkeer naar 1A te verzekeren.

Als winnaar van de tweede periode speelt Beerschot Wilrijk eerst thuis. Zaterdagavond wordt de heenmatch om 20u30 afgetrapt op Het Kiel. De beslissing valt op 16 maart Achter de Kazerne. De winnaar van de dubbele confrontatie promoveert, de verliezer treedt aan in play-off 2. Vorig jaar verloor Beerschot Wilrijk de finale van Cercle Brugge.

