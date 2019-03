‘W817’ wil comeback maken op het witte doek

De makers en cast van de Ketnet-serie ‘W817’ werken aan een reünie op het witte doek, zo verklapte acteur Danny Timmermans in de podcast ‘Akkerdjie!’ van Radio 2.

W817 (Wacht eens even, een knipoog naar sms-taal) liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar de afleveringen worden nog steeds gretig bekeken via heruitzendingen en het aanbod op vrt.nu. De passage van de cast tijdens Ketnet in het Sportpladijs was zo mogelijk een van de luidste momenten van de avond.

De populariteit van het programma dat zich afspeelt in een studentenhuis is duidelijk nog niet afgenomen en dat deed de makers denken aan een vervolg. Snel doken geruchten op over een theatertour, maar nu lijkt het erop dat W817 niet naar het theater gaat, maar wel naar het witte doek.

Steve (Govert Deploige), Carlo (Jenne Decleir), Jasmijn (Aagje Dom), Akke (Aron Wade), Zoë (Britt Van Der Borght) en Birgit (Kadèr Gürbüz) staan te trappelen om de magie van W817 opnieuw los te laten op het publiek, zo onthulde acteur Danny Timmermans (die het personage van Tom voor zijn rekening nam) in de podcast Akkerdjie! van Radio 2. En niet alleen de cast zal dezelfde zijn als vroeger, ook de regisseur en de schrijvers van toen zijn weer mee aan boord gehesen.

‘Veel jongeren van toen hebben intussen kinderen die zelf naar de heruitzendingen kijken. We vonden dat we daar iets mee moesten doen.’

Als alles volgens plan verloopt, zal de film in 2020 verschijnen. Voor de acteurs bevindt de film zich nog in een vroege fase, zo vertelde Timmermans, ‘maar de verhaallijnen van de scenaristen staan al vrij ver. Meer ga ik daarover niet verklappen.’

Te hard van stapel?

Timmermans lijkt in de podcast mogelijk wel iets te hard van stapel gelopen te hebben: in een reactie op het nieuws laat VRT weten ‘veel goesting te hebben’ in het project, ‘maar het is nog lang niet zeker of we dit plaatje rond krijgen. We gaan verder met onze zoektocht om dit mogelijk te maken’.