Spectaculaire inbraak: dieven stelen kluis zonder voet in het gebouw te zetten

In doe-het-zelfzaak Hubo op de Gentseweg in Beveren werd afgelopen weekend op spectaculaire wijze de kluis gestolen. De daders maakten een gat in het dak en trokken de brandkast naar boven zonder zelf de grond te raken en zo het alarm te activeren.

De inbrekers die tijdens de nacht van zaterdag op zondag toesloegen bij Hubo hebben goed naar misdaadfilms gekeken. Uit de sporen die ze achterlieten rond maar vooral op het gebouw bleek dat ze doordacht te werk gingen. ‘Ze bouwden eerst een stelling aan de zijkant van onze winkel om zo gemakkelijk op het dak te kunnen geraken’, doet zaakvoerder Tom Waterschoot het verhaal.

‘Op het dak zelf legden ze grote blokken isolatiemateriaal om zo onopgemerkt te kunnen blijven voor buurtbewoners of het verkeer op de drukke Gentseweg. Vervolgens maakten ze drie gaten in het dak. Een daarvan kwam vlak boven de kluis uit op het bureau op de eerste verdieping.’

‘Ons filiaal is uitgerust met allerlei bewegingssensoren en alarmsystemen, maar die traden nooit in werking. Nochtans waren ze allemaal geactiveerd op het moment van de inbraak. Aangezien de kluis verdwenen was, kan het niet anders dan dat de brandkast met touwen of op een andere manier naar boven is getrokken. De inbrekers hebben hoogstwaarschijnlijk zelf geen voet in ons gebouw gezet.’

Foto: bfs