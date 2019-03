Radiozender mag op hotel met Deceuninck - Quick Step tijdens E3 Binck Banck Classic

Tonen wat er achter de schermen van de koers gebeurt. Daarom werken MNM en de E3 Binck Banck Classic samen. Om dat te doen maken Peter van de Veire en Julie Van den Steen een ochtendshow vanuit het hotel van ‘Wolfpack’ Deceuninck-Quick Step. “We laten vaak zien hoe het er bij ons achter de schermen aan toegaat. Een radioshow is dan zeker welkom. Dit is geen tactiek om ons anders te profileren.”, zegt woordvoerster van Deceuninck- Quick Step, Stephanie Clerckx.

De organisatie van de E3 Binck Banck Classic wil inzetten op koersbeleving voor jong en oud en dat doet ze onder andere door samen te werken met jongerenzender MNM. “We willen weg van het stoffige imago dat het wielrennen heeft. Dat doen we door zo modern mogelijk in de markt te staan”, zegt communicatieverantwoordelijke Dieter Verhaeghe van de E3 Binck Banck Classic. Dat zegt ook Stan Vanderwaeren, beter bekend als SportStan bij MNM. “Het is heel interessant om te zien hoe koers leeft in die regio. Scholen in Harelbeke gaan dicht op de dag van de E3 Binck Banck Classic. Mensen nemen een dag vrij op het werk. Dan is het wel leuk om te weten wat er allemaal achter de schermen van de koers gebeurt.” MNM doet dat door twee rennersvrouwen een dagje te volgen langs het parcours, door op de moto in de koers mee te rijden en door ’s morgens te kamperen in het hotel van een Vlaamse wielerploeg.

“Voor renners is het eens iets anders dan over de koerstactiek te vertellen”

Vorig jaar deden Peter Van de Veire en Julie Van den Steen, het ochtendduo van MNM, dat bij Lotto-Soudal. Dit jaar slaan de twee presentatoren hun kamp op in het hotel van Deceuninck-Quick Step voor de ochtendradioshow van 6.00 uur tot 9.00 uur. De ploeg van onder andere Yves Lampaert en Zdenek Stybar heeft het imago iets strenger te zijn, maar ziet de samenwerking met MNM wel zitten. “We tonen zelf ook vaak wat er achter de schermen gebeurt, dus een radioshow past zeker in dat plaatje. Het is geen tactiek om ons anders te profileren”, zegt woordvoerster Stephanie Clerckx. Ook bij MNM hebben ze er alle vertrouwen in: “Wie we al dan niet kunnen interviewen, weten we pas de avond ervoor, maar we zullen zien wat kan binnen de gemaakte afspraken, want daar houden we ons zeker aan. Deceuninck – Quick Step is een internationalere ploeg dan Lotto-Soudal, maar de renners zijn dezelfde lolbroeken. Een Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Iljo Keisse, dat zijn echte volksfiguren. Voor hen is het ook eens iets anders dan een interview over de windrichting en de koerstactieken.”

Want dat is waar MNM het zeker niet over wil hebben. “Onze luisteraars zijn niet bezig met de koers zelf. Zij willen weten wat daarnaast gebeurt. Hoe zo’n bus of ploegwagen er vanbinnen uitziet, wat de renners ’s ochtends doen, eten, drinken, hoe de ploegleiders zijn, … Het is belangrijk dat wij die ogen zijn en dat op radio brengen.” En ook Bij Deceuninck – Quick Step hopen ze zo eens het personeel in de kijker te zetten. “We verwachten dat het een leuke show zal worden en dat we kunnen tonen hoe het er de ochtend van zo’n grote koers aan toegaat”, zegt Stephanie Clerckx.

“festivalsfeer creëren”

Door samen te werken met MNM wil de E3 Binck Banck Classic meer jongeren warm maken voor het wielrennen. “Door alle randanimatie willen we mensen overtuigen om op vrijdag na hun werk of na school naar de koers te komen kijken”, zegt Dieter Verhaeghe. De samenwerking met MNM stopt daarom ook niet als de koers gedaan is. ’s Avonds staan er nog optredens gepland zodat er een soort minifestivalsfeer kan worden gecreëerd waar niet alleen de vips van kunnen genieten.