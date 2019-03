Bill Gates is de drijvende kracht achter een coalitie van steenrijke investeerders in Kobold Metals. Die Amerikaanse start-up heeft software ontwikkeld voor de exploratie van de aardbodem naar zeldzame ...

Een dozijn miljardairs, onder wie Bill Gates en Jeff Bezos, financieren de zoektocht van een Amerikaans softwarebedrijfje naar nieuwe kobaltmijnen. Kobalt is cruciaal voor de herlaadbare batterijen in smartphones en auto’s.

Bill Gates. Foto: ap

Bill Gates is de drijvende kracht achter een coalitie van steenrijke investeerders in Kobold Metals. Die Amerikaanse start-up heeft software ontwikkeld voor de exploratie van de aardbodem naar zeldzame ertsen. Onder anderen Jeff Bezos van Amazon en ondernemer-politicus Michael Bloomberg doen mee, meldt het persagentschap … Bloomberg. Ze steken hun geld in Kobold Metals via twee investeringsvehikels uit Silicon Valley.

Gates speelt al jaren geen actieve managersrol meer bij Microsoft, waarvan hij de medestichter is, en komt tegenwoordig vooral in het nieuws met zijn liefdadigheidswerk, maar met liefdadigheid heeft deze investering niets te maken. Het is de bedoeling dat er geld verdiend wordt als Kobold Metals de weg vindt naar nog onontgonnen kobaltsites.

Analyse met algoritmes

Voor alle duidelijkheid: Kobold Metals is geen mijnbedrijf, maar een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in de analyse van gigantische hoeveelheden geologische data. Dat moet een haarfijne samenstelling opleveren van de aardbodem. Met behulp van algoritmes hoopt de ceo van het bedrijfje, Kurt House, kobaltreserves te ontdekken.

‘Wat we doen is een soort Google Maps maken van de samenstelling van de aardbodem’, luidt het bij Connie Chan, partner bij Andreessen Horowitz, een van de twee investeringsfondsen die nu in Kobold stappen.

Kobaltpoeder. Foto: afp

De zoektocht zal in de eerste plaats op het Noord-Amerikaanse continent gebeuren, waar volgens Kurt House nog niet intensief naar de aanwezigheid van kobalt is gezocht. Kobold Metals heeft al een tiental stukken grond verworven, verspreid over Noord-Amerika (maar vooral in Canada), om te exploreren.

Congo is wereldleider

Tot nader order is de Democratische Republiek Congo de belangrijkste producent van kobalt. Liefst de helft van alle gekende reserves aan kobalt zouden op Congolees grondgebied te vinden zijn, vaak in de buurt van of in kopermijnen.

Omdat de vraag naar kobalt steeds groter wordt, in de eerste plaats bij producenten van herlaadbare batterijen voor smartphones en elektrische auto’s, gaat de marktprijs voor kobalt explosief omhoog. Sinds 2016 liefst maal vier. Die trend heeft ook klassieke mijnbedrijven als Glencore (actief in de exploitatie van goudmijnen) naar de kobaltbusiness gelokt.

De voorbije maanden was er weer sprake van een prijsdaling. Deels omdat de autobouwers experimenteren met moderne batterijen die minder nood hebben aan kobalt, maar vooral omdat er (tijdelijk) een groter aanbod aan kobaltertsen op de markt is gekomen. Dat kobalt is vooral afkomstig van honderden kleine (vaak illegale) mijnsites in Congo. Een groot deel van de inkomsten uit die kobalthandel was (is?) overigens voor het Kabila-regime bestemd.

EU voorspelt tekort

Maar die productie-opstoot uit Congo zal niet volstaan om de almaar stijgende vraag naar kobalt te voldoen, blijkt uit een rapport van de Europese Commissie. Die voorspelde eind vorig jaar dat er tegen 2025 al een acuut tekort aan kobalt dreigt te zijn door de opmars van de elektrische wagens.

Volgens de Commissie moet er binnen de EU meer gedaan worden om zelf kobalt te ontginnen. Vandaag is Finland het enige EU-land waar dat effectief gebeurt. Maar ook in Spanje en Zweden zouden er kobaltreserves in de ondergrond zitten. De ontginning in onze contreien is wel een stuk duurder dan import uit Congo.

Deme schraapt zeebodem af

Mogelijk biedt de zeebodem een alternatief. Wereldwijd is er een oppervlakte zo groot als Europa toegewezen voor diepzeemijnbouw.

Het Belgische baggerbedrijf Deme is een van de hoofdrolspelers. Een dochterbedrijf van Deme, GSR, gaat nog dit voorjaar hypermoderne zeerobots uittesten bij het afschrapen van een stuk van de Stille Oceaan. De robots gaan er op zoek naar zogenaamde mangaanknollen. Die liggen op de bodem van de oceaan en zitten vol kostbare mineralen zoals nikkel, koper en ... kobalt.

Umicore recycleert e-schroot

Maar er is ongetwijfeld ook een rol weggelegd voor recyclagebedrijven als het Belgische Umicore om het industriële gebruik van de bestaande capaciteit aan kobalt te maximaliseren.

Zo heeft Umicore zwaar geïnvesteerd in twee fabrieken voor de recyclage van zeldzame ertsen uit elektronisch schroot. Het is daar zelfs de wereldleider in.