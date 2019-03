Hoe verwoestende tornado’s ontstaan in ‘Tornado Alley’

Tom Elegeert van het Koninklijk Meteorologisch Instituut in Ukkel beantwoordt vijf vragen over tornado’s:

Een reeks verwoestende tornado’s raasde zondag door de staat Alabama, in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Vooral het plaatsje Beauregard kreeg het zwaar te verduren. Daar vielen minstens 23 dodelijke slachtoffers. Alabama ligt in de zogenaamde Tornado Alley, een regio in de Verenigde Staten waar tornado’s relatief veel voorkomen.

1. Hoe ontstaan tornado’s?

‘Een tornado komt op dezelfde wijze tot stand als een gewone onweersbui. Een sterk temperatuurcontrast tussen de onderste en de bovenste laag van de atmosfeer leidt tot instabiliteit. Hoe hoger je gaat in de atmosfeer, hoe koeler het wordt. Bij een neutrale atmosfeer spreken we over een daling van 1°C per honderd meter. Wanneer die temperatuurdaling versnelt, krijg je een zeer sterke stijgbeweging van de lucht. Die instabiliteit leidt tot een onweersbui en in extreme gevallen tot een tornado.’

2. Waarom komen er net in de Tornado Alley zoveel tornado’s voor?

‘In het midden van Verenigde Staten zijn de ideale omstandigheden voor een tornado aanwezig. Vanuit Canada beweegt koude lucht zuidwaarts via de hogere atmosfeerlagen. Vanuit de Golf van Mexico trekt vochtige, warme lucht naar het noorden. Die twee tegenpolen ontmoeten elkaar in het midden, waardoor je er dat sterk temperatuurverschil krijgt.’

3. Is de tornado in Alabama een gevolg van de klimaatverandering?

‘Het is moeilijk na te gaan of er een rechtstreeks verband is tussen één bepaald weerfenomeen en het klimaat. De getroffen regio is altijd al gevoelig geweest voor tornado’s. Het is wel zo dat we volgens klimatologen steeds meer te maken zullen krijgen met extreme weersomstandigheden. In dat opzicht heeft het klimaat hoogstwaarschijnlijk een invloed gehad in Alabama, maar je kan niet precies duiden in welke mate.’

4. Hoe beschermen burgers in Alabama zich tegen tornado’s?

‘Ik vermoed dat de burgers daar wel voorbereid zullen zijn op deze natuurfenomenen. Velen zullen een schuilkelder gebouwd hebben voor wanneer het noodlot zou toeslaan. Daarnaast hebben de plaatselijke overheden een alarmsirene die ze gebruiken telkens er een tornado dreigt. In de grootsteden zijn er plaatsen waar mensen terechtkunnen bij noodweer.’

5. Kan er zich ook in België een tornado voordoen?

‘Die zijn er ooit al geweest. Tornado’s zijn geen louter Amerikaans fenomeen. Ook in Europa kunnen ze voorkomen. Alleen zijn tornado’s bij ons beperkt in omvang en frequentie in vergelijking met die in de Tornado Alley. Net omdat daar al die ingrediënten samenkomen waaruit grote tornado’s zich kunnen ontwikkelen.’