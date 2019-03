Opvolgster Karl Lagerfeld krijgt versterking

Virginie Viard, jarenlang de rechterhand van Karl Lagerfeld en nu zijn opvolgster bij Chanel, zal in tegenstelling tot haar leermeester niet alleen de creatieve richting van het Franse modehuis mogen bepalen.

De dag van het overlijden van Karl Lagerfeld vorige maand, werd zijn rechterhand Virginie Viard aangeduid als nieuwe creatief directeur van het modehuis. Nu maakte de Chanel-leiding bekend dat Viard in haar nieuwe rol wordt bijgestaan door Eric Pfrunder.

Viard zal als creatief directeur modecollecties verantwoordelijk zijn voor haute couture, prêt-à-porter en accessoires. Pfrunder zal zich op zijn beurt ontfermen over de creatieve supervisie en zal creatief directeur modebeeld worden.

Pfrunder is allesbehalve een onbekende bij Chanel. Hij ging er in 1987 aan de slag, enkele jaren nadat Lagerfeld was binnengehaald om de erfenis van Coco Chanel te moderniseren. Het verhaal wil dat Pfrunder Lagerfeld destijds aanmaande om zijn eigen campagnefoto’s te maken aangezien hij nooit tevreden was met het werk van de fotografen die werden aangetrokken. Lagerfeld volgde zijn raad op, en werd zelf een begenadigd fotograaf.

Alain Wertheimer, samen met zijn broer Gerard eigenaar van het modehuis, ‘bevestigt zijn vertrouwen in het team dat meer dan dertig jaar nauw samenwerkte met Karl Lagerfeld’. Chanel stelt dinsdag op de modeweek van Parijs de laatste collectie voor waaraan Lagerfeld heeft gewerkt.