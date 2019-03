Nieuw | Mis niets over uw favoriete thema’s via 'Mijn dS'

Vanaf nu kan u op standaard.be uw favoriete thema’s of columns aanvinken, waarna u alle artikels over deze onderwerpen altijd makkelijk terugvindt op uw persoonlijke webpagina ‘Mijn ds’. Abonnees kunnen ook artikels bewaren om later te lezen. En dit alles zowel op pc als smartphone. Zo kan u ’s morgens bij het ontbijt een artikel bewaren om later te lezen op uw smartphone op de trein.

U volgt het nieuws over een bepaald thema of persoon op de voet, en toch heeft u het gevoel dat u soms nog iets belangrijkst mist? U bent lezer van een bepaalde column en wil die kunnen lezen zonder ernaar te moeten zoeken? U wil een recept bewaren om het in het weekend uit te proberen? Het zijn slechts enkele van de vragen waarop ‘Mijn dS’ een antwoord biedt.

'Mijn dS’ overkoepelt twee nieuwe functionaliteiten: uw persoonlijk kanaal ‘Mijn thema’s’ en de digitale verzamelmap ‘Bewaard’. ‘Mijn thema’s’ biedt een chronologisch overzicht met artikels die over bepaalde onderwerpen of formats verschijnen. U kan de thema’s makkelijk aan of uitvinken in ‘Mijn dS’ of onderaan artikels. In ‘Bewaard’ vindt u de artikels terug die u eerder hebt opgeslagen via het bewaar-icoon in de artikels. Opgelet: het bewaar-icoon verschijnt enkel indien u abonnee bent.

Op pc surft u naaar ‘Mijn dS’ via de navigatiebalk bovenaan de site. Op smartphone staat Mijn dS centraal in de vernieuwde navigatie onderaan het scherm.

Het gebruik van ‘Mijn dS’ kan sterk verschillen van lezer tot lezer. Enkele voorbeelden:

‘’Ik werk in het onderwijs en wil dus echt wel weten wat daar gebeurt. Tegelijk wil ik de klimaatacties op de voet volgen. Ik vinkte de thema’s Onderwijs en Klimaat aan waardoor ik die artikels nu makkelijk terugvind. En daartussen ook de column van Nele Van den Broeck.’'

‘’Soms zie ik artikels die ik echt wel wil lezen. Grotere interviews bij voorbeeld. Maar ik heb er op dat moment niet altijd de tijd voor. Ik bewaar ze nu in Mijn dS. Zodra ik tijd heb, lees ik ze dan vaak nog wel. Niet altijd, moet ik toegeven. Het is soms zoals artikels die je uit de krant scheurt en op een stapeltje legt. Soms lees je ze nadien nog, soms niet.’’

‘’Ik ben opgegroeid in Kortrijk, en woon intussen in Hasselt. Maar ik volg nog altijd graag het nieuws uit Kortrijk. Dat is makkelijk via Mijn dS. Ik vink zowel Kortrijk als Hasselt aan en krijg zo een overzicht van het nieuws uit beide steden.’’

’Proximus, mijn werkgever, zit vaak in het nieuws. Ik vind het makkelijk dat ik dat nieuws via Mijn dS kan volgen. Evenals de berichten over Telenet. Sinds kort vinkte ik de tag telecomsector aan. Dan heb ik meteen alles.’’

‘’Onlangs las ik iets over het jong muziektalent Black Midi. Ik vink die meteen ook aan. Ik weet niet of we er nog van gaan horen. Maar als dS er opnieuw over schrijft, krijg ik het wel te zien in Mijn dS.’’

‘’Over het VN-migratiepact kan ik me bijzonder opjagen. Ik wil weten wat erover geschreven wordt. Zeker op de opiniepagina’s.’’

‘’Het beste van de economieberichtgeving in De Standaard vind ik de dagelijkse rubriek De Grote Markt. Die maakt deel uit van mijn vast leespatroon. Ik heb die tag aangevinkt voor Mijn Thema’s. Zo kan ik er in de nieuwsapp altijd direct naartoe.’’

‘’Ik ben professioneel bezig met social media. Die artikels daarover verschijnen op verschillende plekken op de site. Ik vinkte social media, Facebook, Twitter, Whatsapp en Google aan. In Mijn dS heb ik dan een heel goed overzicht van wat dS hierover schrijft. ‘’

Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn welkom op dsdigitaal@standaard.be.