Werk aan de winkel voor VDAB

De VDAB moet beter presteren. Er waren vorig jaar 14 procent meer klachten. Vooral bedrijven vinden dat het beter moet.

De VDAB peilt elk jaar naar de tevredenheid van zijn klanten: van werklozen over werkgevers tot cursisten die opleidingen volgen. Een eerste opvallende conclusie van het jongste rapport: de dienst haalt zo goed als nergens het streefcijfer dat hij zichzelf oplegt. Niet dat iedereen vindt dat de VDAB ondermaats scoort, maar de tevredenheid daalt al een tijd. Ook het aantal klachten is opnieuw gestegen: van 1.488 in 2017 naar 1.601 vorig jaar, een toename met 13 procent. Vooral werkzoekenden zitten met klachten.

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de cijfers opvroeg, maakt zich zorgen. ‘Dit is een wake-upcall. Zeker op een moment dat er krapte is op de arbeidsmarkt, moet je werken aan de tevredenheid van je klanten. Dat die nu al enkele jaren achteruitgaat, is zorgwekkend. Er zijn minder werklozen en de VDAB heeft evenveel middelen en mensen. Je zou verwachten dat er dan beter wordt gepresteerd.’

Vooral werkgevers zijn maar matig tevreden: slechts zes op de tien kunnen leven met de manier waarop de dienst de vacatures invult. ‘De VDAB moet werklozen veel meer klaarmaken voor de ­arbeidsmarkt en ook vissen in de vijver van ouderen en laag­geschoolden. De activering kan veel beter’, zegt Filip Horemans van de ondernemersorganisatie Unizo. De organisatie meent ook dat de VDAB te weinig rekening houdt met bedrijven. Ook VBO-topman Pieter Timmermans vindt dat er meer moet worden gekeken naar de noden van de bedrijven.

‘We halen de normen niet, maar ver zitten we er niet af’, reageert VDAB-woordvoerster Joke Van Bommel. ‘De tevredenheid schommelt bij werkzoekenden al jaren rond de 80 procent en dat is best hoog.’ Zij wijst er ook op dat er sinds vorig jaar een nieuwe dienstverlening voor werklozen is ingevoerd en dat het op termijn de bedoeling is hetzelfde te doen voor werkgevers.