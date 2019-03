Man die openingsstoet Aalst Carnaval verstoorde voorgeleid bij onderzoeksrechter

De man die zondagavond probeerde in te rijden op de carnavalstoet in Aalst, wordt voorgeleid bij onderzoeksrechter. Dat werd vernomen bij de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De man kon pas maandagvoormiddag verhoord worden omdat hij moest ontnuchteren.

Zondag reed iets voor 19 uur een auto in een zone waar de 91ste openingsstoet van Aalst Carnaval voorbij trok. De bestuurder van de personenwagen, met afgeplakte nummerplaten, gedroeg zich agressief. De man kon overmeesterd en opgepakt worden. Een agent in burger kreeg daarbij de hulp van enkele Aalstenaren. In de wagen van de man werden een baseballknuppel en enkele messen aangetroffen. 'De bestuurder stapte uit zijn wagen. Hij ging terug naar de auto en nam een baseballknuppel uit zijn koffer. Volgens enkele getuigen zwaaide de man met deze baseballbat. Kort nadien kon hij door enkele omstaanders tegengehouden worden, en vervolgens gearresteerd worden door de politie', zegt persmagistraat Annelies Verstraete. Niemand raakte gewond bij het incident.

‘Onze politiediensten zijn massaal aanwezig tijdens carnaval en konden dus meteen kordaat ingrijpen’, aldus burgemeester van Aalst Christoph D’Haese (N-VA). Niemand raakte gewond en de stoet kreeg na amper tien minuten het signaal dat ze het parcours konden afwerken. D’Haese vraagt ook geen bijkomende veiligheidsmaatregelen na het incident, omdat het nood- en interventieplan ‘perfect’ zou hebben gewerkt.

Minder lof is er voor de barricade die ervoor moest zorgen dat dergelijke voorvallen niet kunnen gebeuren. De betonblokken die moesten verhinderen dat een wagen het parcours komt opgereden, stonden te ver uit elkaar en verloren zo hun nut: ‘Ik denk dat die man er zeker tegen vijftig à zestig kilometer per uur is kunnen doorrijden. Als dat niet verandert, zal zoiets altijd kunnen blijven gebeuren.’

Geen terrorisme

Er zou geen sprake zijn van terrorisme, het gaat om een vijftiger uit Aalst die gekend is voor psychiatrische problemen. Volgens ooggetuigen was de man al de hele namiddag in de buurt van de stoet. De man zou onder invloed geweest zijn en kon zondagavond niet ondervraagd worden. Hij verbleef een nacht in de cel en werd ondervraagd.

Op het incident na verliep de eerste carnavalsnacht in Aalst rustig. De brandweer startte met een interventieboot wel een zoekactie naar een vermist persoon, maar die persoon bleek uiteindelijk niet vermist. Drie minderjarigen moesten medisch verzorgd worden na alcoholmisbruik. In totaal werden 31 minderjarigen aangetroffen in het bezit van alcohol.

Het Rode Kruis voerde 125 verzorgingen uit, 32 personen werden verzorgd in de ziekenhuizen. De politie kwam tussen bij enkele schermutselingen, vijf mensen werden bestuurlijke aangehouden.