‘Schoenafdruk is onweerlegbaar bewijs van schuld Nemmouche’

Vincent Lurquin, de advocaat van een van de getuigen van de aanslag in het Joods Museum, heeft maandag op het assisenproces gezegd geen enkel bewijs te hebben gezien dat beschuldigde Mehdi Nemmouche zou kunnen vrijpleiten. ‘Er is integendeel een onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs van zijn schuld: zijn schoenafdruk op de deur van het museum.’

‘De verdediging van Mehdi Nemmouche had aangekondigd dat ze veertig bewijzen zou leveren van zijn onschuld, maar we hebben er geen enkel gezien’, zei Lurquin. ‘We hebben wel het onweerlegbare, wetenschappelijke bewijs van het schoenspoor. En er is de getuige die hem hier formeel heeft herkend, ondanks de angst die voelbaar was in de zittingszaal.’

Lurquin: ‘Nemmouche is niet alleen geïnstrumentaliseerd door Islamitische Staat (IS). Hij heeft van IS ook gebruikgemaakt om zijn rekeningen te vereffenen met de maatschappij, die hem nooit een plaats heeft gegeven. Hij is geen kamikaze, hij wilde enkel samen met zijn kompanen Brussel en Parijs in brand steken.’

‘Het pleidooi van de verdediging had geen enkele lijn of structuur’, pleitte meester Adrien Masset, advocaat van het Joods Museum. ‘Er werd geen enkel bewijs à décharge aangebracht, enkel hypotheses en beweringen zonder enige grond. Een echte verdediging had alle bewijselementen ten laste een voor een geanalyseerd en in vraag gesteld, maar dat heeft ze niet gedaan.’