Keith Flint, frontman van de Britse dancegroep The Prodigy, is overleden. De 49-jarige Flint stapte zelf uit het leven.

De zanger was afkomstig van Dunmow, Essex. De politie vond hem maandagochtend nadat hulpdiensten gehoor hadden gegeven aan een oproep over een ‘bewusteloze man’ in Brook Hill. De hulpdiensten konden enkel zijn dood vaststellen. Het overlijden wordt niet beschouwd als verdacht.

De groep bevestigde het overlijden in een mededeling, en herinnert zich Flint als een 'echte pionier, vernieuwer en legende.' In een post op de officiële Instagram-account van The Prodigy stelt Liam Howlett, het brein achter de groep: 'Ik kan niet geloven dat ik dit zeg, maar onze broer Keith heeft het voorbije weekend zichzelf van het leven beroofd.'

The Prodigy stond in principe op zaterdag 27 juli op het podium van Suikerrock in Tienen. 'Ons medeleven gaat uit naar de familie en naasten. Wij zullen verder communiceren wanneer er meer duidelijkheid is over het geplande optreden op Suikerrock', aldus de organisatie. De groep was ook één van de headliners op het Nederlandse muziekfestival Lowlands, medio augustus.

The Prodigy is al actief sinds de prille jaren negentig en kreeg wereldfaam met klassiekers als Out of space, Breathe, Firestarter en No good. Na een pauze van zeven jaar brachten ze eind vorig jaar het nieuwe album No tourists uit. The Prodigy wordt beschouwd als een van de grootste Britse bands van de jaren negentig.

Flint voegde zich eerst als danser bij de groep, later werd hij de zanger en frontman. Hij viel op door zijn piercings, opvallende kapsels, tattoos en gekleurde lenzen.

Op Twitter regent het lofbetuigingen aan het adres van Flint. 'Het was altijd een groot plezier om hem in de buurt te hebben. Hij was zeer sympathiek tegenover Tom (Rowlands) en ikzelf toen we samen shows begonnen te geven', aldus Ed Simons van The Chemical Brothers.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.