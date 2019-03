Van weggewaaide zonneboiler tot trampoline op de weg: storm richt schade aan

De hevige storm die gisteravond en afgelopen nacht over ons land trok, heeft op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Gelukkig is er voorlopig geen sprake van slachtoffers.

De Leuvense hulpdiensten hebben afgelopen nacht heel wat oproepen binnengekregen als gevolg van het stormachtige weer. In de Amerikalaan, in het centrum van Leuven, kwam een boom terecht op een auto die weggetakeld diende te worden. Ook op de Oude Aarschotsesteenweg kwam een boom op de weg terecht. Daar raakten enkel elektriciteitsleidingen beschadigd. Niemand raakte gewond. Dat meldt de lokale politie.

Op de Tervuursesteenweg vlogen enkele dakpannen van het dak van een woning waarvan er een deel op straat belandde. In de Jan-Baptist Vanderelststraat kon het verkeer niet door wegens een afgeknakte elektriciteitskabel. In de Paul Lebrunstraat waaiden enkele herashekkens van een bouwwerf de straat op en in de Plattelostraat (Kessel-Lo) kwam een paneel van een scoutslokaal los. In Wilsele werd het Lijnloperspad een tijdlang versperd door een weggewaaide trampoline.

Ook Limburg werd niet gespaard. Aan de kerk van Gingelom kwamen sommige delen van de stelling rondom de kerktoren los. Onder meer een plaat dreigde naar beneden te vallen. Het klimteam van de brandweer van de hulpverleningszone Zuid West Limburg werd opgetrommeld om de toestand te beveiligen. De omgeving rondom de kerk werd afgesloten. Bij de Limburgse brandweerkorpsen kwamen tientallen oproepen binnen voor stormschade.

Het ging meestal om omgewaaide bomen, afgebroken takken of omgevallen hekken aan bouwwerven. Er vielen nergens gewonden.

In Maaseik belandde een stelling op een personenwagen. Op de E314 van Lummen naar Genk kwam ter hoogte van Park Midden-Limburg een boom op de rijbaan terecht. Een rijvak werd daar tijdelijk afgesloten. De verkeershinder was beperkt.

Na veiligheidsoverleg zondagavond is beslist om de internationale verloren maandagstoet in Sint-Truiden te laten plaatsvinden. Horeca-uitbaters en andere initiatiefnemers werden wel gevraagd om maandag voor 12 uur geen tenten op te zetten. Vanaf de middag is het wel toegelaten, maar op voorwaarde van stevige verankering. ‘Tegen de middag wordt het qua rukwinden rustiger en is er kans op opklaringen. Het stadsbestuur en de Orde van de Commeduur roepen daarom iedereen op om te komen genieten van de carnavalstoet. De weersomstandigheden worden wel constant opgevolgd’, aldus het stadsbestuur van Sint-Truiden.

In Brussel werden parken gesloten omdat het risco op vallende takken te groot was. Ook werd de bevolking gevraagd om uit de buurt van bosrijke omgevingen te blijven.

In Sint-Niklaas heeft de stormwind maandagochtend voor verschillende meldingen gezorgd van weggewaaide verkeersborden, reclamepanelen en omgewaaide bomen. Dat meldt de lokale politie, die ook uitrukte voor een ‘wandelende’ trampoline en een weggeblazen zonneboiler.

De lokale politie kreeg verschillende oproepen voor het stormweer. Op de Grote Markt in Sint-Niklaas werden tafels en stoelen van terrassen weggeblazen tot op de rijbaan, en op de N41 moesten automobilisten opletten voor weggewaaide verkeersborden en reclamepanelen. In de Waterschootstraat versperde een omgewaaide boom de rijbaan. De brandweer kwam er ter plaatse en maakte de rijbaan vrij.

‘We ontvingen ook nog de melding van een weggewaaide trampoline op de weg ter hoogte van de Wilgenstraat en een weggeblazen zonneboiler in een tuin in de Kruisstraat’, zegt de lokale politie. ‘We leverden de nodige inspanningen om alle melders te helpen en de veiligheid op de verschillende wegen te garanderen. Er vielen geen gewonden.’