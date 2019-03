Bestuurster vluchtmisdrijf De Panne opgepakt

De vrouw die zondag een gevallen bromfietster heeft overreden in De Panne en daarna vluchtmisdrijf pleegde, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De verdachte zal voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur op de Duinkerkelaan in De Panne. Volgens de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige zou de bromfietser eerst ten val gekomen zijn. Korte tijd later werd de 44-jarige vrouw uit De Panne dan overreden door een ander voertuig. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Uit camerabeelden bleek dat het slachtoffer werd overreden door een klein voertuig met een donkere kleur. Het parket deed zondagmiddag een oproep aan de bestuurder om zich te melden. Uiteindelijk heeft een 32-jarige vrouw uit De Panne zich maandagochtend om 4.45 uur aangegeven bij de politie in Koksijde.

Aan de speurders verklaarde vrouw dat ze op de terugweg van een avondje stappen inderdaad een bromfiets zag liggen. Naar eigen zeggen wist ze ook dat ze iets geraakt had, maar dacht ze dat het om de stoeprand ging. De verdachte gaf ook toe dat ze gedronken had.

Het parket zal de vrouw in principe nog in de loop van de dag voorleiden bij de onderzoeksrechter. Die zal dan moeten beslissen over de aanhouding van de verdachte.