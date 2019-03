Landskampioen Castors Braine zet samenwerking met coach Pascal Angillis stop

Pascal Angillis is geen trainer meer van Castors Braine. De kampioen uit het Belgische vrouwenbasket maakte maandag een einde aan de samenwerking. Assistant-coach Patrick Muylaert en zijn broer Fabien Muylaert zullen de ploeg tot het einde van het seizoen leiden.

In een persbericht bedankt Castors zijn coach voor al het werk. “Zijn professionalisme en competentie worden zeker niet in twijfel getrokken. Om diverse redenen werd de campagne in de Euroleague geen succes. Dat heeft zijn sporen nagelaten en kostte veel energie. Te veel om de nodige vechtlust terug te vinden”, klinkt het. “Na de onaanvaardbare nederlaag dit weekend tegen Namen (54-67) konden we niet anders dan reageren. We moeten ons nu richten op de twee volgende doelen: een vierde beker en een zesde opeenvolgende titel.”

Angillis coachte Castors precies een jaar. De club vond met de broers Patrick en Fabien Muylaert vervanging in eigen huis. Zij zullen het team tot het einde van het seizoen coachen.

Patrick Muylaert, die assistent van Angillis was, blijft ook coach van de tweede vrouwenploeg in tweede regionale, terwijl Fabien Muylaert de taak zal combineren met zijn functie als directeur van de jongerenopleiding.