Sebastian Vettel begint in 2019 aan zijn vijfde seizoen bij Ferrari en het doel is duidelijk: wereldkampioen worden.

Na de testweken in Barcelona is gebleken dat Ferrari dit jaar goed bij de les is en dan zijn de verwachtingen in Maranello hooggespannen. De tifosi snakken naar een wereldtitel en met Sebastian Vettel achter het stuur van een Ferrari is de vergelijking met Michael Schumacher nooit ver weg.

Schumacher pakte zijn eerste titel met Ferrari in zijn vijfde seizoen bij de legendarische renstal maar Sebastian Vettel laat zich niet gek maken.

“Je telt niet echt de jaren, je vraagt je hoogstens eens af waarom het allemaal zo lang duurt,” aldus Vettel tegenover ‘Sport Bild.’ “Elk jaar heeft zijn eigen uitdaging maar we zien toch dat we steeds korter bij Mercedes gekomen zijn.”

“Maar goed, uiteindelijk zijn we altijd tweede geworden, daar wordt je steeds op afgerekend en dan moet je ook met de kritiek leren leven. Het is gewoon zo dat er altijd een winnaar is en de tweede is de eerste van de rest. Dat is niet altijd eerlijk maar de Formule 1 is nu eenmaal geen kinderspel.”

Toen Michael Schumacher naar Ferrari verhuisde na twee wereldtitels bij Benetton liep het ook niet allemaal van een leien dakje. Mercedes vierde in 1998 zijn eerste successen bij McLaren en het merk met de ster probeerde Schumacher weg te lokken bij Ferrari maar die laatste had daar geen oren naar.

Sebastian Vettel heeft naar eigen zeggen nog nooit aan een overstap naar Mercedes gedacht, zijn doel is duidelijk: wereldkampioen met Ferrari worden.

“Moest ik daar wel al over nagedacht hebben zou dat betekenen dat ik de handdoek in de ring zou gegooid hebben. Mijn doel en mijn droom is wereldkampioen worden met Ferrari. Het motiveert me ook dat Ferrari het grootste merk in de F1 is en het is voor mij ook het ultieme doel om wereldkampioen te worden met Ferrari .”

Aan stoppen denkt Vettel nog helemaal niet, hij wil zijn droom om met Ferrari te zegevieren blijven najagen.

“Ik denk dat het duidelijk is dat ik niet meer in de lente van mijn carrière zit maar anderzijds ben ik eenendertig jaar en heb je in onze sport nog veel tijd. Als we terugkijken zien we dat Michael zelfs nog een tikje ouder was dan ik toen hij zijn eerste titel bij Ferrari won.”

“Lewis Hamilton is ook twee jaar ouder dan ik, ik denk nog lang niet aan stoppen. Integendeel, ik doe er alles aan om mijn droom met Ferrari waar te maken en mijn familie steunt me ook volledig.”

