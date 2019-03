Code geel afgeblazen: Brusselse parken terug open

Code geel is niet meer van kracht volgens het KMI. In Brussel zijn de parken terug geopend. Er blijven deze namiddag wel nog rukwinden mogelijk.

De parken in Brussel zijn sinds 14 uur terug geopend. Sinds gisterenavond waren veel parken gesloten vanwege code geel. Voorspeld werd dat er zondagavond rukwinden tot 65 kilometer per uur zouden zijn. Die zouden in de loop van de nacht en deze ochtend oplopen tot 90 km/u en lokaal zelfs meer.

De brandweer van Leuven moest deze ochtend uitrukken om omgewaaide bomen van de weg te halen. Op de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Breda is er voorlopig geen treinverkeer toegelaten. Door het stormweer in Nederland mogen de treinen er op die lijn niet doorrijden. Zowel de Thalys- als de Beneluxtreinen worden omgeleid via de traditionele spoorlijn.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor maandag dan weer vluchten geschrapt vanwege de harde wind die wordt verwacht. ‘Het gaat om 72 vluchten, heen en terug naar 36 Europese bestemmingen. Allemaal van en naar Schiphol’, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij.

Maandagnamiddag blijft het in het oosten van het land nog wisselend tot zwaarbewolkt, met buien of buiige regen die geleidelijk ons land zullen verlaten. De buien kunnen gepaard gaan met korrelhagel en enkele donderslagen. In de Hoge Venen is wat winterse neerslag niet uitgesloten. Elders is het al droog met wolkenvelden en mooie zonnige perioden, meldt het KMI.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen, krimpend naar westzuidwest of zuidwest. Er blijven nog rukwinden mogelijk van 50-60 km/u. Rond de buienzone waait de wind nog vrij krachtig tot krachtig, met kans op rukwinden van 80-90 km/u. Later neemt ook in het oosten de wind af. De temperaturen liggen tussen 5 graden in Hoog-België en 9 of 10 graden in Laag-België.

Maandagavond en -nacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, die vanuit Frankrijk over ons land zullen trekken. De buien kunnen gepaard gaan met wat korrelhagel en enkele donderslagen. Op het reliëf van de Ardennen kunnen ze een winters karakter aannemen. Op de hoogste toppen kan zelfs wat sneeuw vallen. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 graden in het westen van het land. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit zuidwest of westzuidwest, met nog kans op rukwinden rond 60 km/u.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met soms buien, van west naar oost over het land. In het zuidoosten van het land is er meer bewolking en zijn de buien frequenter. 's Ochtends kunnen ze daar een winters karakter hebben. De maxima liggen tussen 4 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in Laag-België. De wind waait matig of soms vrij krachtig uit het zuidwesten tot het westen, met rukwinden tussen 50 en 60 km/u.

Dinsdagavond neemt de buienactiviteit af. Het wordt zwaarbewolkt tot betrokken en 's nachts kan er wat motregen of lichte regen vallen. In de Ardennen is wat smeltende sneeuw mogelijk. De minima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Laag-België. De wind waait matig en krimpt van zuidzuidwest naar zuid.

Woensdag is het meestal betrokken met regen vanaf het westen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuiden, met rukwinden rond 50 of 60 km/u. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. 's Nachts blijft een regenzone slepen boven ons land. Er kan soms flink wat neerslag vallen.