An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts finishen als achtste op WB bobslee in Whistler

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn zondag achtste geworden op het WK bobslee in het Canadese Whistler. Na de eerste twee manches van zaterdag stonden de Belgian Bullets tiende. Zondag daalde het Belgische duo in de derde manche af in 53.04. De vierde race was goed voor 53.01. Uiteindelijk eindigen ze als achtste in 3:32.58, op 2.50 van de wereldtitel.