Stevige rukwinden verwacht, KLM schrapt vluchten

Het KMI waarschuwt voor hevige rukwinden, tot 100 km/h. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM schrapt 72 vluchten vanop Schiphol.

Zondagnacht wordt hevige regen voorspeld, ook de wind neemt verder toe en wordt vrij krachtig tot krachtig , maximaal tot 100 km/u.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De buien kunnen vergezeld zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen de 6 en 11 graden.

Dinsdag is het wisselvallig met soms regen of enkele buien. Een donderslag is mogelijk. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. ‘s Avonds neemt de wind af.

Luchtverkeer

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor maandag vluchten geschrapt vanwege de harde wind die wordt verwacht. ‘Het gaat om 72 vluchten, heen en terug naar 36 Europese bestemmingen. Allemaal van en naar Schiphol’, zegt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij. Of er in de loop van maandag meer vluchten worden geannuleerd, is onduidelijk. ‘We monitoren zoals altijd de weersomstandigheden.’