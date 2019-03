Indrukwekkende Martina Sablikova pakt wereldtitel allround met record op 5000 meter

Met een tweede wereldrecord heeft de Tsjechische Martina Sablikova zondag in Calgary het WK allround bij de vrouwen gewonnen. Sablikova scherpte op de 5000 meter in 6:42.01 haar uit 2011 daterende mondiale toptijd van 6:42.66 aan.

Op de laatste afstand maakte de 31-jarige Sablikova het verschil met de Japanse titelverdedigster Miho Takagi meer dan goed. Takagi mocht op de 5000 meter 14,99 seconden op de Tsjechische verliezen. Ze verloor twintig seconden. De Nederlandse Antoinette de Jong werd in het eindklassement derde.

Takagi was in de laatste week vanuit Nederland naar Canada afgereisd. Zeven dagen geleden verraste ze door in Heerenveen achter haar landgenote Noa Kodaira als tweede bij het WK sprint te eindigden. Eerder op de dag had Takagi de 1500 meter in 1:52.08 gewonnen. Op de eerste dag van het toernooi had Sablikova al het wereldrecord op de drie kilometer verbeterd.